«Банковскую карту можно забыть дома, телефон может разрядиться — в таких случаях пригодится брелок с функцией оплаты. Можно выпустить несколько таких брелоков и дать детям; если они его потеряют, ничего страшного не случится — на брелоке нет платежных реквизитов, его можно заблокировать, не блокируя саму карту», — рассказал РБК управляющий директор ISBC Никита Кожемякин.







Mastercard при поддержке российского производителя бесконтактных платёжных устройств ISBC и европейского разработчика услуг по токенизации Fidesmo выпустили брелок ISBC, поддерживающий бесконтактную оплату.Обладатель такого брелка может привязать к нему карту любого банка, задействованного в проекте, чтобы расплачиваться в магазинах и других организациях. При необходимости можно отвязать карту и привязать к брелку другую.Брелок миниатюрный, его можно прикрепить к связке ключей. Для оплаты не требуется доступ к интернету, брелок не нужно заряжать — чтобы оплата прошла, достаточно приложить его к терминалу. К преимуществам такого способа оплаты также относится защищённость данных, поскольку на брелке не указаны платёжные данные.На начальном этапе к проекту ISBC присоединились «Газпромбанк», «Почта Банк», «Московский кредитный банк», «Россельхозбанк», банк «Открытие», «Альфа-банк», «Татсоцбанк» и «Промсвязьбанк». В дальнейшем список банков, поддерживающих ISBC, может расшириться.Брелок ISBC стоит 1490 рублей, то есть намного дешевле смартфонов, смарт-часов и фитнес-браслетов с NFC-модулем. По прогнозу Кожемякина, в перспективе пользователями таких гаджетов может стать примерно 10% держателей карт Mastercard.