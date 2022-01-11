Главный эксклюзив Sony заставлял сметать с полок консоли, а владельцев самых мощных ПК с завистью смотреть на владельцев PlayStation. Спустя 3 года перезапуск легендарного Бога Войны потерял статус эксклюзива и был анонсирован для владельцев персональных компьютеров. До выхода God of War осталось три дня, но оценить детали релиза можно уже сегодня.



Ранним прохождением поделился YouTube-канал Sigma Hawk Gaming. Ролик длится чуть больше двух часов. Качество записи не такое четкое как хотелось бы и не дает полного представления об уровне графики. Анимация выгляди плавно и говорит о более высоком FPS. На 22-й минуте мы видим меню настроек. В игре есть полная поддержка клавиатуры. Смена настроек клавиш и мыши подтверждает, что играть можно не только на геймпаде. Для любителей запечатлеть пару эпических моментов предусмотрен фоторежим.







Для желающих самостоятельно пройти игру напоминаем, что официальный релиз God of War для ПК состоится 14 января в Steam и Epic Game Store.





