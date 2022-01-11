Инсайдеры сообщили о возможном ценообразовании на будущие смартфоны линейки iPhone 14. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.
В сети появились новые утечки относительно будущего iPhone 14. В частности, блогеры и инсайдеры составили несколько рендеров — дизайн выреза в экране теперь у всех практически идентичен, после свежей утечки фото дисплейного модуля. Художники и инсайдеры рисуют вырез в форме «фасолины», которая скроет в себе фронтальную камеру и несколько датчиков. Что касается Face ID — многие сходятся во мнении, что он разместится прямо под дисплеем. Эксперты допускают два варианта: сканирование прямо сквозь изображение на экране, или же отдельное отверстие под Face ID в дисплее.
Помимо внешнего вида, утечки содержат и будущее ценообразование смартфонов линейки iPhone 14. Как сообщалось ранее, модельный ряд будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 14 и iPhone 14 Max будут более бюджетными и сохранят «монобровь», а iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — более дорогие и с новым дизайном выреза в экране. По мнению инсайдеров, ценники будут следующими:
Ранее мы рассказали, какими могут быть Apple Watch Series 8. Кроме того, есть новые подробности о чипах Silicon M2 и Apple A16.
В сети появились новые утечки относительно будущего iPhone 14. В частности, блогеры и инсайдеры составили несколько рендеров — дизайн выреза в экране теперь у всех практически идентичен, после свежей утечки фото дисплейного модуля. Художники и инсайдеры рисуют вырез в форме «фасолины», которая скроет в себе фронтальную камеру и несколько датчиков. Что касается Face ID — многие сходятся во мнении, что он разместится прямо под дисплеем. Эксперты допускают два варианта: сканирование прямо сквозь изображение на экране, или же отдельное отверстие под Face ID в дисплее.
Помимо внешнего вида, утечки содержат и будущее ценообразование смартфонов линейки iPhone 14. Как сообщалось ранее, модельный ряд будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 14 и iPhone 14 Max будут более бюджетными и сохранят «монобровь», а iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — более дорогие и с новым дизайном выреза в экране. По мнению инсайдеров, ценники будут следующими:
- iPhone 14 — от $799
- iPhone 14 Max — от $899
- iPhone 14 Pro — от $1099
- iPhone 14 Pro Max — от $1199.
Ранее мы рассказали, какими могут быть Apple Watch Series 8. Кроме того, есть новые подробности о чипах Silicon M2 и Apple A16.
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- а обычно они про драйвера пишут или про своих водителей?