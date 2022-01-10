В сети появилась информация о новом способе хищения данных пользователя с iPhone. О нем рассказали в азиатском издании MyDrivers со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
Хакерский прием обнаружили сотрудники компании ZecOps, которая специализируется на исследованиях киберпреступлений и взломов, а также их предотвращении. По словам специалистов, суть нового метода состоит в следующем: вредоносное ПО имитирует перезагрузку iPhone и сброс его настроек до заводских, а в это время похищает с него личные данные. Как это возможно?
В ZecOps рассказали, что главная хитрость этого метода — вредоносное ПО под названием NoReboot только имитирует перезагрузку устройства. Пользователь видит реалистичную анимацию с яблочком, а также бегущую шкалу. Но на самом же деле iPhone остается включён, может принимать вызовы и сообщения, и в целом сохраняет свою функциональность.
Однако всё это скрыто от глаз пользователя, поэтому троян может «хозяйничать» на устройстве в течение фальш-перезагрузки. При этом он отключает все звуковые уведомления и вибрацию, чтобы его не «раскрыли». Похоже, что в этом состоянии ПО может получать доступ к микрофону, камере, уведомлениям и прочим данным без предупреждения пользователя.
По словам экспертов, NoReboot внедряется в три фоновых системных процесса, которые отвечают за перезагрузку устройства: InCallService, SpringBoard и backboardd. Других подробностей ZecOps не сообщили — возможно, в соображениях безопасности. Компания утверждает, что проблема не может быть устранена по определению и будет актуальная на любом iPhone с любой версией iOS.
Ранее мы рассказали о другом «свежем» баге в iOS 15 — он пока не устранен.
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