В сети всплыл очень стыдный секрет чат-бота Bard от Google



В сети появились признания шести бывших сотрудников Google, которые работали над чат-ботом Bard. Информацию собрали в Bloomberg.



Согласно источнику, несколько бывших сотрудников команды Google, отвечающей за Bard, раскрыли подробности своей работы. Они пожаловались, что после того, как Bard вступил в конкурентную гонку с ChatGPT, их жизнь превратилась в ад: рабочая нагрузка и сложность задач кратно увеличились, помимо этого ребятам приходилось делать то, в чем они совершенно не разбирались.



В процессе обучения чат-бота и проверки информации, которую он выдает пользователям, сотрудникам команды Bard часто дают такие задачи, в которых у них нет специального опыта. Например, они оценивали ответы Bard, касающиеся законодательства разных штатов, медицины, лекарств и так далее. Причём всё это нужно было выполнять в прежние сроки, которые зачастую составляли не более трех минут.





«На данный момент люди напуганы, напряжены, недоплачены, не знают, что происходит, и эта культура страха не способствует получению качества и командной работы, которые вы хотите от всех нас», — один из бывших работников Google.



Помимо того, что подобные условия буквально истязают членов команды Bard, сам чат-бот в таких обстоятельствах может выдавать неверную или даже опасную информацию. Скорость, с которой модераторам предписано проверять контент, никак не соответствует качественной работе нейросети.





«Мы проводим обширную работу по ответственному созданию наших продуктов искусственного интеллекта, включая строгие процессы тестирования, обучения и обратной связи, которые мы оттачивали в течение многих лет, чтобы подчеркнуть фактичность и уменьшить предубеждения», — Google.



Сообщается, что, согласно внутренним методичкам, членов команды просят проверить ответы чат-бота на точность, правдивость деталей, свежесть информации и так далее. При этом проверка должна основываться исключительно на личном опыте сотрудника либо на чистом «гуглинге» — напомним, что на всё про всё дается 3 минуты.



В качестве «достойного» завершения источник приводит зарплату людей, которые обучают Bard — они получают $14 в час, что крайне мало для США. При этом их нередко заставляют перерабатывать.