Перейдите в свою библиотеку и откройте раздел понравившихся песен.

Затем выберите один из фильтров с помощью горизонтального списка в верхней части экрана.

Когда вы захотите перейти к другому настроению или жанру, нажмите крестик рядом с выбранным фильтром, чтобы отключить его и вернуться к списку всех любимых композиций.







Музыкальный сервис Spotify сообщил о запуске новой функции. Она позволит фильтровать понравившиеся композиции по жанрам и настроению. Опция будет доступна, начиная с сегодняшнего дня, но пока не везде.С помощью новой функции пользователи, у которых есть не менее 30 любимых треков в библиотеке, смогут упорядочить их по 15 индивидуальным категориям настроения и жанров.Новая функция будет доступна пользователям независимо от тарифного плана на Android и iOS. Сначала её запустят в англоязычных странах, среди которых США, Канада, Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка.