Spotify

Музыкальный сервис Spotify сообщил о запуске новой функции. Она позволит фильтровать понравившиеся композиции по жанрам и настроению. Опция будет доступна, начиная с сегодняшнего дня, но пока не везде.

С помощью новой функции пользователи, у которых есть не менее 30 любимых треков в библиотеке, смогут упорядочить их по 15 индивидуальным категориям настроения и жанров.

Как включить и отключить новые фильтры:
  • Перейдите в свою библиотеку и откройте раздел понравившихся песен.
  • Затем выберите один из фильтров с помощью горизонтального списка в верхней части экрана.
  • Когда вы захотите перейти к другому настроению или жанру, нажмите крестик рядом с выбранным фильтром, чтобы отключить его и вернуться к списку всех любимых композиций.
Spotify

Новая функция будет доступна пользователям независимо от тарифного плана на Android и iOS. Сначала её запустят в англоязычных странах, среди которых США, Канада, Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка.


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Источник:

Spotify Spotify

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