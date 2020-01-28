



SEC полагает, что Telegram занимается созданием «искусственного различия» между приобретением криптовалюты Gram и её доставкой покупателю, что должно сделать токены товаром, по мнению компании. Инвесторы не могли приобрести криптовалюту, поскольку на момент покупки её не существовало. Напомним, что Telegram отказался от публичного размещения. Вместо этого инвесторам в 2018 году было продано право на будущие токены. Выплата Gram предусматривалась только после запуска блокчейн-платформы TON.



Комиссия по ценным бумагам США (SEC) заявила о новом меморандуме в ходе расследования законности криптовалюты Павла Дурова. По словам регулятора, утверждение Telegram о том, что токены Gram это товар, а не ценная бумага, являются попыткой ухода от экономической реальности.SEC полагает, что Telegram занимается созданием «искусственного различия» между приобретением криптовалюты Gram и её доставкой покупателю, что должно сделать токены товаром, по мнению компании. Инвесторы не могли приобрести криптовалюту, поскольку на момент покупки её не существовало. Напомним, что Telegram отказался от публичного размещения. Вместо этого инвесторам в 2018 году было продано право на будущие токены. Выплата Gram предусматривалась только после запуска блокчейн-платформы TON.

«Gram никогда не будет осязаемым, поскольку это компьютерный код, который подтверждает право владения активами. Это не товар первой необходимости. В отличие от золота, комиксов и пончиков Krispy Kreme, у Gram отсутствует внутренняя ценность. Она зависит только из усилий Telegram по созданию блокчейн-платформы», — заявляет SEC.



В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам США добилась временного запрета на выпуск и распространение криптовалюты Павла Дурова. SEC приравняла продажу токенов к продаже ценных бумаг, которые не были зарегистрированы в соответствии с законодательством США. Из-за этой ситуации запуск Gram был отложен.





