Windows 11

Компания Microsoft добавила в Windows 11 одну очень удобную штуку. Теперь гораздо проще понять, сколько времени займёт установка обновления.

В Windows 11, как и в недавних сборках Windows 10, пропали обязательные обновления — можно просто перезагрузить или выключить компьютер без инсталляции апдейта. Если вы всё же захотите обновиться, теперь можно увидеть, сколько времени займёт установка свежескачанных патчей.

Windows 11

При наличии доступных обновлений после нажатия на кнопку выключения появится несколько опций, в том числе с указанием примерного времени, требуемого на установку этих апдейтов. Так вы можете оценить, сколько минут компьютером будет невозможно пользоваться. Если вы спешите, а ПК нужно перезагрузить, можно выбрать опцию обычной перезагрузки, а если у вас достаточно времени — перезагрузку с обновлением.

Удобно? Очень удобно!


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