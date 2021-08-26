Самая ожидаемая в iPhone фишка наконец подтверждена. Ждем iPhone 13

Intel публично унизила Mac с чипом M1. С такими аргументами сложно поспорить

Оказывается, «Google Фото» разглядывает все ваши снимки. Вы еще хотите им пользоваться?

В WhatsApp добавили то, чем вы не будете пользоваться ни при каких обстоятельствах

Samsung представила своего конкурента MacBook на M1. Он стоит всего $350 и дизайн мы где-то уже видели

WhatsApp установил лимит на пересылку сообщений. Вот почему это важно