YouTube


Решением московского суда на территории России было запрещено распространять YouTube-контент, изображающий «зацепинг». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на официальные источники.

«Зацепинг» — это модное подростковое развлечение, которое состоит в том, чтобы кататься на поездах снаружи вагонов, зацепляясь за них прямо на ходу (отсюда и название).

В Мещанский районный суд Москвы обратилась Московско-Курская транспортная прокуратура. Согласно поданной ею жалобе, в YouTube было обнаружено множество видеороликов (в том числе русскоязычных), которые изображают и популяризируют «зацепинг» — молодые люди снимают на камеру этот процесс и выкладывают видео на платформу.

Суд рассмотрел дело и принял решение, что такой контент действительно может причинить вред и противоречит действующему законодательству. В результате администрацию YouTube обязали удалить имеющийся контент с «зацепингом» и в дальнейшем блокировать новые видеоролики с ним на территории РФ.

Ранее Роскомнадзор уже заблокировал 175 сайтов, которые пропагандировали «зацепинг». Это занятие было признано «скрытой формой суицидального поведения».

Ранее мы рассказали о том, что Google угрожает российским властям перестать блокировать запрещенный ими контент, если компанию обяжут выплачивать огромный штраф «Царьграду». В случае исполнения этой угрозы YouTube может постичь полная блокировка в РФ. 



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Источник:

РБК РБК

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