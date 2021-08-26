Решением московского суда на территории России было запрещено распространять YouTube-контент, изображающий «зацепинг». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на официальные источники.
«Зацепинг» — это модное подростковое развлечение, которое состоит в том, чтобы кататься на поездах снаружи вагонов, зацепляясь за них прямо на ходу (отсюда и название).
В Мещанский районный суд Москвы обратилась Московско-Курская транспортная прокуратура. Согласно поданной ею жалобе, в YouTube было обнаружено множество видеороликов (в том числе русскоязычных), которые изображают и популяризируют «зацепинг» — молодые люди снимают на камеру этот процесс и выкладывают видео на платформу.
Суд рассмотрел дело и принял решение, что такой контент действительно может причинить вред и противоречит действующему законодательству. В результате администрацию YouTube обязали удалить имеющийся контент с «зацепингом» и в дальнейшем блокировать новые видеоролики с ним на территории РФ.
Ранее Роскомнадзор уже заблокировал 175 сайтов, которые пропагандировали «зацепинг». Это занятие было признано «скрытой формой суицидального поведения».
Ранее мы рассказали о том, что Google угрожает российским властям перестать блокировать запрещенный ими контент, если компанию обяжут выплачивать огромный штраф «Царьграду». В случае исполнения этой угрозы YouTube может постичь полная блокировка в РФ.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Увы, но те кто этим занимаются не понимаю последствий :(
Тут только родители могут помочь воспитанием и общением с детьми.
Если идиотам их жизнь совсем не мила, делали бы они свои шалости там, где никому не помешают. А вообще, грустно, конечно.
Читая, думал что у власть имущих пинг в десяток лет и им скоро придётся наблюдать «Гарлем шейк»…