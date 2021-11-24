Наткнулись на забавный ролик, в котором действия фильма «Брат» разворачиваются во вселенной игры Cyberpunk 2077. Автору пришлось переозвучить Данилу Багрова, поскольку в оригинальной дорожке присутствовал шум.
Видео нет как-такого сюжета. Данила гуляет по Найт-Сити, а его культовые фразы вписаны в происходящее вокруг. Ролик получил название «Брат 2077».
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Видео нет как-такого сюжета. Данила гуляет по Найт-Сити, а его культовые фразы вписаны в происходящее вокруг. Ролик получил название «Брат 2077».
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru