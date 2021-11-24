





Наткнулись на забавный ролик, в котором действия фильма «Брат» разворачиваются во вселенной игры Cyberpunk 2077. Автору пришлось переозвучить Данилу Багрова, поскольку в оригинальной дорожке присутствовал шум.Видео нет как-такого сюжета. Данила гуляет по Найт-Сити, а его культовые фразы вписаны в происходящее вокруг. Ролик получил название «Брат 2077».