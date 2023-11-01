Vivo готовит супернавороченную замену Android





Вслед за Huawei и Xiaomi выпуском собственной ОС для смартфонов и других гаджетов заинтересовалась компания Vivo. Её платформа будет называться BlueOS (видимо, в честь синего цвета на логотипе).



Предварительная презентация BlueOS прошла в Китае. На этом мероприятии сотрудники Vivo рассказали о ключевых особенностях новой операционной системы. Она ещё находится на стадии разработки, но некоторые её особенности уже вырисовываются. Стало известно, что BlueOS — это первая операционная система, в которой полноценно используется язык программирования Rust, довольно популярный в среде разработчиков мобильных приложений и компьютерных программ, в том числе с поддержкой искусственного интеллекта. Также сообщается, что в BlueOS будут интенсивно задействованы возможности нейросетей и генеративного ИИ, чего нет в Android, iOS и у других мобильных платформ.



Vivo обещает, что BlueOS будет крайне нетребовательна к аппаратным ресурсам и сможет работать на устройствах, оснащённых процессором с тактовой частотой от 200 МГц и оперативной памятью объёмом от 32 МБ. Это открывает возможности её использования не только в смартфонах и планшетах, но и в более миниатюрных гаджетах — например, в смарт-часах и устройствах умного дома. Когда BlueOS будет выпущена, пока неизвестно.



Вероятно, BlueOS (так же, как и HarmonyOS от Huawei и HyperOS от Xiaomi) основана на коде AOSP (это чистый Android без сервисов Google) и дополнена модулями, обеспечивающими работу устройств различных типов в рамках общей экосистемы. Vivo входит в холдинг BBK, поэтому не исключено, что BlueOS будет использоваться и в устройствах других принадлежащих ему компаний — Oppo, Realme и OnePlus. Суммарно им принадлежит чуть ли не половина рынка смартфонов, поэтому у компании Google, которая владеет Android, может появиться очень серьёзный конкурент.



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