VK Fest проведёт московский фестиваль в прямом эфире и покажет самые яркие моменты из предыдущих городов

В завершение масштабного месячного тура VK Fest пользователи ВКонтакте смогут увидеть фильм обо всех пяти фестивальных площадках, который объединит в себе лучшие моменты из Владивостока, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Сочи, а также прямую трансляцию выступлений из столицы.Посмотреть фильм о фестивале можно будет в сообществе VK Fest. Трансляция стартует 15 июля в 12:00 и продолжится 16 июля.В прямом эфире пользователи ВКонтакте смогут посмотреть выступления самых популярных артистов страны на московской Синей сцене. Среди них Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, «Иванушки International», GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ и многие другие. Также зрителям будет доступна трансляция шоу с Белой сцены, где свои хиты исполнят Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66, 10AGE, HELLA HILLZ, Aarne, Асия и множество других звёзд альтернативной сцены.Кроме того, в фильм войдут интервью со знаменитостями, где ведущим выступит Владимир Маркони.Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут трансляцию на русский жестовый язык. Слабослышащие актёры московского театра «Недослов» адаптируют шоу артистов в прямом эфире, а также записи выступлений музыкантов, ведущих и блогеров из других городов фестиваля.