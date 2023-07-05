VK Fest проведёт московский фестиваль в прямом эфире и покажет самые яркие моменты из предыдущих городов

Фархад
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В завершение масштабного месячного тура VK Fest пользователи ВКонтакте смогут увидеть фильм обо всех пяти фестивальных площадках, который объединит в себе лучшие моменты из Владивостока, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Сочи, а также прямую трансляцию выступлений из столицы.

Посмотреть фильм о фестивале можно будет в сообществе VK Fest. Трансляция стартует 15 июля в 12:00 и продолжится 16 июля.
В прямом эфире пользователи ВКонтакте смогут посмотреть выступления самых популярных артистов страны на московской Синей сцене. Среди них Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, «Иванушки International», GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ и многие другие. Также зрителям будет доступна трансляция шоу с Белой сцены, где свои хиты исполнят Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66, 10AGE, HELLA HILLZ, Aarne, Асия и множество других звёзд альтернативной сцены.

Кроме того, в фильм войдут интервью со знаменитостями, где ведущим выступит Владимир Маркони.

Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут трансляцию на русский жестовый язык. Слабослышащие актёры московского театра «Недослов» адаптируют шоу артистов в прямом эфире, а также записи выступлений музыкантов, ведущих и блогеров из других городов фестиваля.
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Источник:
VK
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Комментарии

tellurian
+4902
tellurian
С этим фестивалем скандал и уволили руководство ВК из-за видео выступления моргенштерн
Сегодня в 13:50
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