ВКонтакте сделала модерацию сообществ более прозрачной: администраторам стала доступна гибкая система страйков

Артем
укфпрфер.png

Пока она доступна только в бета-версии, чтобы администраторы могли ознакомиться с подходом.

Система страйков — часть стратегии развития цифрового комфорта в соцсети. Она состоит из шести уровней, которые предполагают меры разного характера. На первом вводятся ограничения на публикацию контента, с каждым последующим уровнем срок и количество ограничений растут. Во время тестирования действуют только три первых уровня, исключающие блокировку сообщества. После выхода системы из бета-версии с сообществ будут сняты все страйки, полученные во время тестового режима. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Новая система будет запущена постепенно начиная с сегодняшнего дня, её функции станут доступны администраторам на всех устройствах в ближайшее время.
Сообщество может получить страйк за нарушение правил соцсети. Администраторы могут увидеть полученные страйки, а также обжаловать их в специальном разделе в панели управления сообществом. Страйки снимаются по прошествии года с момента получения первого.

Новый подход к модерации позволяет администраторам видеть причины удаления спорного контента и учитывать их в будущем. Система помогает избегать мгновенной блокировки в случаях, когда контент не содержит серьёзных нарушений. Она не отменяет незамедлительных мер модерации при публикации запрещённого контента.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Начинающие и опытные разработчики смогут узнать о новых возможностях и технологиях открытых платформ на митапе VK Mini Apps 2024
Пользователи ВКонтакте смогут больше узнать о ментальном здоровье и защите от рисков в интернете — соцсеть запустила Центр цифрового комфорта
ВКонтакте открыла штаб-квартиру в Доме Зингера в Санкт-Петербурге после реновации

Рекомендации

Рекомендации

OneUI 6.0 ломает смартфоны Samsung Galaxy, которые обновились раньше остальных
Вышла Google Camera 9.2 с совершенно новым дизайном
«Сбербанк» изменил условия использования бонусов «Спасибо»
OZON изменил правила возврата товаров

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+868
Dmitriy
А сообщества — лохотроны так и будут жить долго и счастливо? Понимаю, что они крутят рекламу, да...
31 минуту назад
#