Владелец AliExpress больше не принимает рубли и запретил поставки в Россию. Что теперь будет?

Артем
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Крупнейшая китайская компания Alibaba (владелец AliExpress) начала возвращать деньги, перечисленные с российских карт, и не позволяет оформить поставку в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти начнут возвращать в течение нескольких дней. Также отмечается, что для банков Белоруссии и Центральной Азии платежная ситуация пока не изменилась.

Поскольку Alibaba является одним из основных источников китайских товаров среди продавцов на отечественных маркетплейсах, владельцам магазинов придется искать обходные пути оплаты. 

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Однако проблема еще в том, что новые правила касаются не только платежей, но и политики отправки груза. Пока не ясно, каким маршрутом можно будет перевозить товары из Китая в Россию, но становится ясно — из-за увеличенной логистики цены взлетят. Кроме того, многие будут вынуждены уйти из бизнеса, поскольку не смогут тягаться с конкурентами, у которых есть контакт с прямыми поставками, а соответственно и более дешевые предложения на рынке. 

Эксперты объясняют ужесточение политики платформы страхом перед вторичными санкциями. Однако отмечают, что Пекин заинтересован в бесперебойных поставках и будет искать способы выровнять ситуацию. Но как это будет реализованно пока не известно.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

YABLOKOFON
+174
YABLOKOFON
Что не день в Росиии очередное повышение цен и дно с которого снова постучали

База!. Санкции нам на пользу же да?
час назад в 11:09
#
kardigan
+3629
kardigan YABLOKOFON
Это в твоё дно стучат😄
минуту назад
#
Антон Курак
0
Антон Курак
Это же те самые да? Наши союзники и партнеры? Я не перепутал название стран?
час назад в 11:17
#
Mers
+5136
Mers Антон Курак
С каких пор частники стали союзниками и партнерами? Это что, государственная организация?
час назад в 11:33
#
Hello!
+713
Hello! Mers
Да там все гос организация, особенно что касается крупного бизнеса. Впрочем как и везде.
58 минут назад
#
Mers
+5136
Mers Hello!
Большая часть Али принадлежит японцам, их банку, если я не ошибаюсь. Так что, китайцы, тут практически вообще никаким боком.
38 минут назад
#
Дмитрий Могучев
+359
Дмитрий Могучев
Найдут обходные пути. С недавних времён в Россию много чего не поставляется. Но почему-то многое есть. Хотя цена да будет уже выше...
40 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5796
Вася Вотафаков
Да вроде все норм 😁 только вчера себе и подруге удочку купил.
15 минут назад
#