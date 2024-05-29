Владелец AliExpress больше не принимает рубли и запретил поставки в Россию. Что теперь будет?

Крупнейшая китайская компания Alibaba (владелец AliExpress) начала возвращать деньги, перечисленные с российских карт, и не позволяет оформить поставку в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти начнут возвращать в течение нескольких дней. Также отмечается, что для банков Белоруссии и Центральной Азии платежная ситуация пока не изменилась.
Поскольку Alibaba является одним из основных источников китайских товаров среди продавцов на отечественных маркетплейсах, владельцам магазинов придется искать обходные пути оплаты.
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Однако проблема еще в том, что новые правила касаются не только платежей, но и политики отправки груза. Пока не ясно, каким маршрутом можно будет перевозить товары из Китая в Россию, но становится ясно — из-за увеличенной логистики цены взлетят. Кроме того, многие будут вынуждены уйти из бизнеса, поскольку не смогут тягаться с конкурентами, у которых есть контакт с прямыми поставками, а соответственно и более дешевые предложения на рынке.
Эксперты объясняют ужесточение политики платформы страхом перед вторичными санкциями. Однако отмечают, что Пекин заинтересован в бесперебойных поставках и будет искать способы выровнять ситуацию. Но как это будет реализованно пока не известно.