«Владельцы iPhone застряли в 90-х», — Google опять троллит Apple за отказ от перехода с SMS на RCS

Google предприняла очередную попытку убедить Apple отказаться от устаревших SMS и принять новый стандарт обмена сообщениями RCS.Компания опубликовала пост с заголовком «Пришло время для RCS» в своём блоге, отметив, что 3 декабря первому стандарту обмена сообщениями SMS исполняется ровно 30 лет. Google призывает Apple не «затягивать» с внедрением инноваций.Новый продвигаемый Google стандарт, RCS (Rich Communication Services), призван заменить привычные SMS-сообщения. Он позволяет передавать фото и видео в высоком разрешении, а также голосовые сообщения и файлы больших размеров. При этом RCS предлагает улучшенное шифрование, кросс-платформенные реакции на сообщения в виде смайликов и многое другое.Google подталкивает Apple к внедрению RCS уже больше года, но производитель iPhone до сих пор не поддаётся этим провокациям.Стоит отметить, что крупные мобильные операторы США и производители смартфонов уже внедрили поддержку RCS. Среди них: AT&T, Verizon, T-Mobile, Motorola, Nokia, OnePlus, Samsung, Sony и другие. Apple остаётся единственным противником внедрения RCS.В одном из недавних интервью генеральный директор Apple Тим Кук твёрдо заявил, что это не является приоритетом компании. Он также предложил журналисту, который раскритиковал iOS за отсутствие возможности отправки фотографий родителям на Android,