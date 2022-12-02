Apple Google

«Владельцы iPhone застряли в 90-х», — Google опять троллит Apple за отказ от перехода с SMS на RCS

Фархад

Retro iPhone

Google предприняла очередную попытку убедить Apple отказаться от устаревших SMS и принять новый стандарт обмена сообщениями RCS.

Компания опубликовала пост с заголовком «Пришло время для RCS» в своём блоге, отметив, что 3 декабря первому стандарту обмена сообщениями SMS исполняется ровно 30 лет. Google призывает Apple не «затягивать» с внедрением инноваций.

Новый продвигаемый Google стандарт, RCS (Rich Communication Services), призван заменить привычные SMS-сообщения. Он позволяет передавать фото и видео в высоком разрешении, а также голосовые сообщения и файлы больших размеров. При этом RCS предлагает улучшенное шифрование, кросс-платформенные реакции на сообщения в виде смайликов и многое другое.

Google подталкивает Apple к внедрению RCS уже больше года, но производитель iPhone до сих пор не поддаётся этим провокациям.

Android RCS 2

Стоит отметить, что крупные мобильные операторы США и производители смартфонов уже внедрили поддержку RCS. Среди них: AT&T, Verizon, T-Mobile, Motorola, Nokia, OnePlus, Samsung, Sony и другие. Apple остаётся единственным противником внедрения RCS.

Tim Cook

В одном из недавних интервью генеральный директор Apple Тим Кук твёрдо заявил, что это не является приоритетом компании. Он также предложил журналисту, который раскритиковал iOS за отсутствие возможности отправки фотографий родителям на Android, «купить маме ‌iPhone‌».

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple придумала новое название операционки для своего шлема смешанной реальности
Китайцы создали идеальный iMac, исправив главный недостаток его дизайна
Google представила новые функции Android и Wear OS
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Найдены два опаснейших приложения из Google Play. Удалите их немедленно
iPhone 14 лишились SIM-карты, но не полностью. Будьте внимательны при покупке
AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Ckor_30
+612
Ckor_30
iMessage очень крут что там ещё можно добавить ?
час назад в 00:53
#
Купить рекламу