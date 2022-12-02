Google представила новые функции Android и Wear OS

Компания Google анонсировала ряд новых функций для смартфонов под управлением Android и умных часов на базе Wear OS.
В своём блоге крупнейший в мире поисковик перечислил основные нововведения, которые станут доступны пользователям в ближайшие дни:
- Приложение Google TV позволит транслировать контент прямо на телевизор одним касанием. Кроме того, смартфон можно будет использовать в качестве пульта дистанционного управления для ТВ;
- Новый режим чтения на Android позволит менять настройки шрифта, размера и цвета букв, а также преобразовывать текст в речь и управлять скорость воспроизведения;
- Новый виджет YouTube позволит получить доступ к ленте, подпискам, избранным видео и прочему контенту прямо с главного экрана;
- Совместимые цифровые ключи для автомобилей можно будет передавать между смартфонами Pixel и iPhone через приложение цифрового кошелька;
- Google Фото получит новые варианты оформления праздничных фотографий от студии Yao Cheng Design;
- В Gboard появится возможность объединять больше смайликов в стикеры;
- В Wear OS будут добавлены «плитки» для доступа к приложениям Контакты, Google Карты и Погода.
Скорее всего, многие производители Android-смартфонов внедрят эти нововведения в декабрьском обновлении ПО.