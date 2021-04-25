YouTube


Депутат Совета Федерации предложил замедлить YouTube на неделю праздников, чтобы платформа начала выполнять российские требования. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на самого депутата.

Алексей Пушков, который является председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, выразил недовольство поведением администрации YouTube. По его словам, на платформе с 2012 года было зафиксировано более 71 тысячи незаконных материалов — среди них и детская порнография, и призывы к суициду, и многое другое. Кроме того, два дня назад YouTube заблокировал четыре видеоролика телеканала RT на английском языке (за дезинформацию о COVID-19), а также запретил каналу вести прямые трансляции в течение недели. Пушков заявил, что было бы неплохо замедлить работу YouTube на территории РФ, например на неделю, чтобы руководство Google поняло, с кем имеет дело.

Алексей уверен, что «постоянно угрожать и ничего не делать» не имеет смысла, потому что такое поведение со стороны государства «расхолаживает» частные корпорации и побуждает их не считаться с законодательством. Он настаивает на том, чтобы на период майских праздников YouTube для россиян был замедлен, так как платформа идет «по порочному пути Twitter». В заключение Пушков назвал действия YouTube «намеренной и демонстративной политической цензурой». Ранее платформа классифицировала несколько российских фильмов, которые уже прошли в телевизионном эфире, как контент «18+», что также вызвало шквал критики со стороны Алексея Пушкова.

На прошедшей неделе YouTube выпустил большое обновление своего мобильного приложения. Пользователи раскритиковали этот релиз, так как теперь приложение ограничивает максимальное качество воспроизведения видеороликов и усложняет его выбор.  



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Источник:

ТАСС ТАСС

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