Да, бывает и такое: компания Intel решила, что их новые SSD стоят слишком дорого, и опустила цены на них на 15-25%. И, надо сказать, даже первоначальная стоимость этих твердотельных накопителей была вполне приемлемой для их характеристик, теперь же они рискуют стать бестселлерами.
Полные спецификации Intel 670p можно изучить в оригинальной новости о них, и, если кратко, то это накопители M.2 2280, подключающиеся по шине PCIe 3.0 x4. Есть три версии с объемами 512 ГБ, 1 и 2 ТБ, скорость чтения достигает 3500 МБ/с, скорость записи — до 2700 МБ/с. Также радует их ресурс: даже на версию с объемом в 512 ГБ гарантированно можно записать 185 ТБ данных (TBW), у старшей версии этот показатель на уровне 740 TBW.
Что касается стоимости, то SSD Intel 670p на 512 ГБ теперь стоит $70 (5200 рублей, было $90), на 1 ТБ — $130 (9600 рублей, было $155), а старшая версия на 2 ТБ отдается за $250 (18500 рублей, было $330).
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