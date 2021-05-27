Компания Epic Games выпустила предварительную версию своего нового движка Unreal Engine 5, она уже доступна на официальном сайте для большинства создателей игр, хотя отмечается, что движок еще будет улучшаться. А для обычных геймеров Epic Games выпустила большую 15-минутную демонстрацию возможностей UE5 под названием Valley of the Ancient, записанную на консолях нового поколения.

Из ключевых фишек нового движка упоминаются возможности создания огромных миров, возведение различных структур с высокой точностью при помощи технологии Nanite, опирающейся на микрополигоны, а реалистичное освещение достигается при помощи техологии Lumen, которая позволяет добавить сценам глубину и реалистичность, меняя освещение на лету под воздействием внешних факторов.



Кроме того, отмечается возможность создания реалистичных анимаций и объемных физически корректных звуков, ну и удобный редактор для разработчиков. Epic Games добавила, что финальная версия Unreal Engine 5 выйдет в начале следующего года, но уже на демонстрации в ролике выше движок показывает отличное качество картинки и местами настоящий фотореализм. 


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Unreal Engine 5 Unreal Engine 5

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