Встречайте Claude 3 — «Змей Горыныч», который заткнет за пояс ChatGPT. Но это не точно

Олег

Claude


Стартап Anthropic объявил о выходе тройной нейросетевой языковой модели, потенциально способной составить конкуренцию ChatGPT и Gemini. О ней пишет Gizmochina.

Согласно источнику, нейросеть назвали Claude 3, и она состоит из трех алгоритмов с разными возможностями — Haiku, Sonnet и Opus. Создатели заверяют, что всё семейство демонстрирует исключительную производительность в самых разных задачах: обработка любых типов данных, повышенная точность, улучшенное понимание контекста и молниеносный отклик на запросы. А еще трехглавый ИИ не уклоняется от сложных и многоуровневых вопросов.

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Самым мощным алгоритмом называют Opus — по заявлению стартапа, он демонстрирует «почти человеческий уровень понимания», а также идеально точен в тесте «иголка в стоге сена». Он умеет решать арифметические задачи, писать сложный код, и даже «рассуждать на тему».

К сожалению, Claude 3 не обошла обычная для языковых моделей проблема «галлюцинаций» — когда нейросеть генерирует «придуманную» ею информацию и выдает её за факты. При этом, по заверению авторов, она превосходит ChatGPT и в скором времени пользователи могут с ней столкнуться в виде чат-ботов поддержки разных сервисов. 

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