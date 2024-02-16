В России создание дипфейков хотят приравнять к преступлению

Артем
aerhaerth.png
Фото: Rathenau Instituut

Рассматриваются наказания от штрафов до уголовной ответственности.

Об этом пишут «Ведомости». Вопросом подделки личности займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Ведомствам предстоит определить меру наказания — штраф или уголовная ответственность — до 1 ноября 2024 года. 

Сейчас создание дипфейков в России законом не регулируется, созданный в преступных целях контент выявляется специалистами вручную.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Эксперты считают, что решить проблему подделок можно только обязав разработчиков добавить «водяные знаки» или особые маркировки. 

Дипфейк — это технология создания видео и аудио контента, в точности повторяющего внешность и голос человека. Сегодня это делается с помощью нескольких нейросетей обученных при помощи искусственного интеллекта.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
Родители воссоздали голоса своих убитых детей с помощью ИИ, чтобы доконать нерасторопных чиновников
Новая нейросеть Apple умеет создавать анимации по текстовому описанию. Она может стать одним из главных козырей iOS 18
В России создана нейросеть, которая отвадит мошенников писать вам

Рекомендации

Рекомендации

Платить айфоном в магазинах России стало еще проще
Android 14 лишился полезнейшей опции. Подумайте, стоит ли обновляться
Власти придумали идеальный способ заставить россиян отказаться от iPhone
Tele2 уличили в списывании денег за услугу, которая должна быть бесплатной

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии