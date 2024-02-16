В России создание дипфейков хотят приравнять к преступлению

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Рассматриваются наказания от штрафов до уголовной ответственности.Об этом пишут «Ведомости». Вопросом подделки личности займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Ведомствам предстоит определить меру наказания — штраф или уголовная ответственность — до 1 ноября 2024 года.Сейчас создание дипфейков в России законом не регулируется, созданный в преступных целях контент выявляется специалистами вручную.Эксперты считают, что решить проблему подделок можно только обязав разработчиков добавить «водяные знаки» или особые маркировки.Дипфейк — это технология создания видео и аудио контента, в точности повторяющего внешность и голос человека. Сегодня это делается с помощью нескольких нейросетей обученных при помощи искусственного интеллекта.