Основатель аналитической компании MixPanel Сухайль Доши выпустил браузер Mighty. Он основан на Chromium, но работает не на устройствах пользователей, а в облаке — на компьютер лишь стримится изображение.
Такой подход позволил сделать браузер очень экономичным к ресурсам. Он работает быстро даже на старых компьютерах и занимает в оперативной памяти всего около 500 мегабайт, независимо от количества открытых вкладок и тяжести контента на страницах. Благодаря экономии ресурсов памяти и процессора, заметно увеличивается время автономной работы ноутбуков (в среднем примерно на два часа).
Mighty задействует облако с серверами на основе процессора Intel Xeon с 16-ю виртуальными ЦП с тактовой частотой до 4 ГГц, графического процессора NVIDIA и 16 ГБ оперативной памяти. Такие компоненты позволяют открывать несколько более сотни вкладок без заметных подвисаний.
Браузер работает с разрешением до 4K и частотой обновления экрана до 60 кадров в секунду. В настоящее время он доступен только для компьютеров и ноутбуков Apple, версии для Windows нет, и неизвестно, появится ли она.
Mighty представляет собой облачный сервис примерно с таким же принципом работы как Stadia, то есть все вычисления производятся в облаке, а на пользовательское устройство с минимальной задержкой в видеопотоке транслируется интерактивный контент. Браузер доступен по подписке — 30 долларов в месяц (примерно 2200 рублей). Разработчики обещают максимальную безопасность с надёжной шифрацией всех данных, включая нажатие клавиш и историю посещений сайтов. Ежегодно будет проводиться сторонний аудит кода браузера и всей его рабочей инфраструктуры.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Такой подход позволил сделать браузер очень экономичным к ресурсам. Он работает быстро даже на старых компьютерах и занимает в оперативной памяти всего около 500 мегабайт, независимо от количества открытых вкладок и тяжести контента на страницах. Благодаря экономии ресурсов памяти и процессора, заметно увеличивается время автономной работы ноутбуков (в среднем примерно на два часа).
Mighty задействует облако с серверами на основе процессора Intel Xeon с 16-ю виртуальными ЦП с тактовой частотой до 4 ГГц, графического процессора NVIDIA и 16 ГБ оперативной памяти. Такие компоненты позволяют открывать несколько более сотни вкладок без заметных подвисаний.
Браузер работает с разрешением до 4K и частотой обновления экрана до 60 кадров в секунду. В настоящее время он доступен только для компьютеров и ноутбуков Apple, версии для Windows нет, и неизвестно, появится ли она.
Mighty представляет собой облачный сервис примерно с таким же принципом работы как Stadia, то есть все вычисления производятся в облаке, а на пользовательское устройство с минимальной задержкой в видеопотоке транслируется интерактивный контент. Браузер доступен по подписке — 30 долларов в месяц (примерно 2200 рублей). Разработчики обещают максимальную безопасность с надёжной шифрацией всех данных, включая нажатие клавиш и историю посещений сайтов. Ежегодно будет проводиться сторонний аудит кода браузера и всей его рабочей инфраструктуры.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: