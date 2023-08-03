Вышел саундтрек из DLC к Atomic Heart: «Инстинкт Истребления». Где его можно послушать

Фархад
ATOMIC HEART

Вслед за вчерашним релизом первого сюжетного дополнения «Инстинкт Истребления» к популярному тайтлу Atomic Heart студия Mundfish выпустила третью часть саундтрека.

Все новые композиции из DLC уже можно послушать в сервисах «Яндекс Музыка», «VK Музыка», Apple Music и Spotify.

Интересно, что трек «My Fine and Distant Future» (он же ремикс на «Прекрасное далёко») создали фанаты игры, а в результате студия Mundfish выкупила на него права.

Вместе с новым саундтреком, на портале «Букмейт» эксклюзивно вышла электронная версия книги «Atomic Heart. Предыстория „Предприятия 3826“». В ней рассказано о событиях, предшествовавших сюжету игры.

Если вы пропустили, наш главный редактор Георгий Лямин полностью прошёл Atomic Heart и поделился своими впечатлениями в отдельном материале.
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