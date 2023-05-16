Вышла новая бета-версия macOS Ventura 13.4 RC3

Отдельная вкладка «Спорт» в Apple News (недоступно в России);

Исправлена ошибка разблокировки Mac при помощи Apple Watch;

Исправлена проблема с задержкой соединения Bluetooth-клавиатур после перезапуска Mac;

Исправлена проблема с VoiceOver во время переходов к ориентирам веб-страниц;

Исправлена проблема с работой «Экранного времени».

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Компания Apple выпустила третью предрелизную бета-версию macOS Ventura 13.4 RC для зарегистрированных разработчиков.В новых тестовых сборках Apple устранила баги, обнаруженные в предыдущих версиях ПО, а также повысила стабильность работы устройств. Среди ключевых нововведений в этом обновлении:Бета-версия доступна только зарегистрированным разработчикам с оригинальным установленным профилем. Выход публичных тестовых сборок состоится в ближайшее время.Общедоступный релиз для всех пользователей состоится уже на этой неделе.