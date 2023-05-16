Вышла новая бета-версия macOS Ventura 13.4 RC3

Фархад
macOS

Компания Apple выпустила третью предрелизную бета-версию macOS Ventura 13.4 RC для зарегистрированных разработчиков.

В новых тестовых сборках Apple устранила баги, обнаруженные в предыдущих версиях ПО, а также повысила стабильность работы устройств. Среди ключевых нововведений в этом обновлении:

  • Отдельная вкладка «Спорт» в Apple News (недоступно в России);
  • Исправлена ошибка разблокировки Mac при помощи Apple Watch;
  • Исправлена проблема с задержкой соединения Bluetooth-клавиатур после перезапуска Mac;
  • Исправлена проблема с VoiceOver во время переходов к ориентирам веб-страниц;
  • Исправлена проблема с работой «Экранного времени».

Бета-версия доступна только зарегистрированным разработчикам с оригинальным установленным профилем. Выход публичных тестовых сборок состоится в ближайшее время.

Общедоступный релиз для всех пользователей состоится уже на этой неделе.
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