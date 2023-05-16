Уязвимость в Telegram позволяет хакерам подглядывать за пользователями через веб-камеру в MacBook

Артем
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Фото: Soi de Mac
Инженерный недочет в системе безопасности открывает удаленный доступ для камеры и микрофона и сохраняет полученные данные в отдельный файл. Проблема кроется скорее в macOS, чем в мессенджере. Однако ни Telegram, ни Apple не пытаются решить угрозу конфиденциальности уже несколько месяцев.

На это обратил внимание пользователь Twitter в попытке придать проблему огласке. По его словам, уязвимость была обнаружена одним из специалистов Google ещё в феврале.

Баг позволяет обойти TCC — систему защиты конфиденциальности данных. Чтобы проверить это, специалисты создали файл, который использует доступ Telegram к камере и микрофону компьютера. В теории, пользователю достаточно скачать вредоносный архив, который автоматически подцепится к клиенту популярного мессенджера и сможет вести слежку за владельцем, а также сохранять все полученные данные и передавать их хакерам.

Шпионское ПО обходит систему безопасности по двум причинам: в Telegram отсутствует проверка вышеописанных библиотек, а macOS не требует цифровой подписи Hardened Runtime и по факту становится более уязвима чем iOS. Эти моменты открывают злоумышленникам возможность внедрять вредоносное ПО, без угрозы быть обнаруженными.

Исследователи успешно смогли обойти защиту Apple и доказали, что при должных знаниях Telegram-клиент можно использовать для получения доступа к определенным функциям.
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Источник:
Twitter
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Комментарии

+4
OnVoG
А там же когда камера используется горит огонечек на маке, или я не прав?
20 минут назад
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