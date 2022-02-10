iOS и iPadOS 15.3.1

watchOS 8.4.2

macOS Monterey 12.2.1







Apple выпустила iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1, а также watchOS 8.4.2 и macOS Monterey 12.2.1. Обновления содержат несколько важных исправлений.В примечаниях к обновлению говорится об устранении проблемы в системе безопасности движка Webkit, позволяющей вредоносному веб-контенту запускать произвольный код. По словам Apple, уязвимость могла активно использоваться злоумышленниками, поэтому важно как можно быстрее установить апдейт. Для этого перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».Новая версия операционки содержит исправление ошибок и обновление системы безопасности. Для установки апдейта Apple Watch должны быть заряжены на 50 процентов и подключены к зарядному устройству.В этом обновлении Apple устранила проблему с подключенными Bluetooth-устройствами, которые чрезмерно разряжали аккумулятор Mac из-за неправильного перехода в спящий режим. Эта ошибка затрагивала некоторую группу пользователей с компьютерами на процессорах Intel и M1.Также в macOS Monterey 12.2.1 была устранена уязвимость в движке Webkit, позволяющая запускать произвольный код.