iOS 15.3.1

Apple выпустила iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1, а также watchOS 8.4.2 и macOS Monterey 12.2.1. Обновления содержат несколько важных исправлений.

iOS и iPadOS 15.3.1

В примечаниях к обновлению говорится об устранении проблемы в системе безопасности движка Webkit, позволяющей вредоносному веб-контенту запускать произвольный код. По словам Apple, уязвимость могла активно использоваться злоумышленниками, поэтому важно как можно быстрее установить апдейт. Для этого перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

watchOS 8.4.2

Новая версия операционки содержит исправление ошибок и обновление системы безопасности. Для установки апдейта Apple Watch должны быть заряжены на 50 процентов и подключены к зарядному устройству.

macOS Monterey 12.2.1

В этом обновлении Apple устранила проблему с подключенными Bluetooth-устройствами, которые чрезмерно разряжали аккумулятор Mac из-за неправильного перехода в спящий режим. Эта ошибка затрагивала некоторую группу пользователей с компьютерами на процессорах Intel и M1.

Также в macOS Monterey 12.2.1 была устранена уязвимость в движке Webkit, позволяющая запускать произвольный код. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

iPhone развиваются медленнее, чем Android-смартфоны, и в этом их плюс iPhone развиваются медленнее, чем Android-смартфоны, и в этом их плюс

Директор Tesla охарактеризовал продукты Apple всего двумя словами Директор Tesla охарактеризовал продукты Apple всего двумя словами

Apple Music для Android круто прокачали Apple Music для Android круто прокачали