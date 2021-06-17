«Говорят, что в России нет успешных проектов с технологиями искусственного интеллекта. It’s a bullshit. AI Russia отправляет на Рашн Марс своего инспектора, чтобы тот проверил эффективность теплиц на ферме у Николая. Если Николай сможет защитить свой проект, то будет номинирован на самую престижную премию в области AI-технологий – AI Russia Awards.

О том, как строгий инспектор AI Russia стал родным AI-ванычем смотрите в этой серии.

А о самых крутых, дерзких и эффективных бизнес-проектах с применением AI-технологий вы узнаете на церемонии награждения победителей AI Russia Awards 25 июня в 19-00», — говорится в описании.







Создатели серии роликов про русскую кибердеревню выпустили новое видео. Оно получило название «АИ-ВАНЫЧ В КИБЕРДЕРЕВНЕ».Если вы пропустили предыдущие ролики, то их можно посмотреть по ссылкам: