WhatsApp скоро перестанет портить фотографии при отправке

Портал WABetaInfo обнаружил очень полезное нововведение в новой бета-версии мессенджера для Android — оно позволяет отправлять фотографии без сжатия в исходном разрешении.На протяжении долгих лет пользователи WhatsApp получали сильно сжатые фотографии в очень низком качестве с разрешением до 1,4 Мп. К счастью, скоро это изменится. Как видно на скриншоте, в меню отправки изображения появится новый значок настроек, где можно будет выбрать качество пересылаемого файла.Стоит отметить, что в Telegram такая возможность присутствует уже давно. Сроки запуска этой функции для пользователей WhatsApp пока неизвестны.