WhatsApp скоро перестанет портить фотографии при отправке

Фархад

WhatsApp

Портал WABetaInfo обнаружил очень полезное нововведение в новой бета-версии мессенджера для Android — оно позволяет отправлять фотографии без сжатия в исходном разрешении.

На протяжении долгих лет пользователи WhatsApp получали сильно сжатые фотографии в очень низком качестве с разрешением до 1,4 Мп. К счастью, скоро это изменится. Как видно на скриншоте, в меню отправки изображения появится новый значок настроек, где можно будет выбрать качество пересылаемого файла.

WhatsApp

Стоит отметить, что в Telegram такая возможность присутствует уже давно. Сроки запуска этой функции для пользователей WhatsApp пока неизвестны.

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Источник:
WAbetainfo
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Комментарии

tellurian
+4959
tellurian
Ура, это прорыв.
42 минуты назад
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