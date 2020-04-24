В этом году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны и начала мирного времени, достигнутого ценой невообразимых усилий. В World of Tanks запускается специальное игровое событие «Дорога на Берлин», посвященное последним неделям перед окончанием войны в Европе. Оно продлится с 4 по 18 мая, в этот период игрокам предстоит сражаться в жарких танковых боях против искусственного интеллекта.



«Дорога на Берлин» будет представлять собой переработанное продолжение игрового события «Последний рубеж», проходившего летом 2019-го, и унаследует от него все лучшие игровые механики.







На этот раз вместо защиты последнего рубежа игроки будут участвовать в наступательной операции и выполнять быстрые атакующие маневры, последовательно захватывая территории противника. Умный и опасный враг под управлением искусственного интеллекта будет делать все возможное, чтобы пойти в контратаку и вернуть потерянные позиции.



Бои будут проходить на четырех картах, специально переработанных для игры в этом режиме, включая новую карту «Берлин», которая позже будет доступна и в Случайных боях.





