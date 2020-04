PlayStation и Guerrilla Games планируют трилогию для своего постапокалиптического проекта с открытым миром Horizon Zero Dawn. Об этом сообщило издание VGC со ссылкой на источники.



Сообщается, что изначально студия Guerrilla Games задумывала целую серию игр по вселенной Horizon, но зеленый свет разработчики получили только после успешного дебюта первой части на PlayStation 4. Сюжет игры разворачивается в далеком будущем на Земле, где девушке по имени Элой предстоит разгадать тайную случившегося катаклизма и происхождения огромных роботов.



В 2018 году Horizon Zero Dawn получила премию BAFTA. По словам источников, разработка второй части была запущена сразу после успешного запуска оригинальной игры. Изначально сиквел планировался для PlayStation 4, но сейчас разработка сместилась полностью в сторону консоли следующего поколения.



Источники сообщают, что Horizon Zero Dawn 2 гигантский открытый мир по сравнению с первой частью. Помимо этого, упоминается наличие кооперативного режима, хотя, до сих пор неизвестно в каком виде он дебютирует, будет ли он реализован в основной сюжетной линии или будет доступен отдельно.



Кооперативная функция была изначально запланирована для первой игры, но в конечном итоге была отменена для того, чтобы команда могла сосредоточиться на основной сюжетной линии. Работа Guerrilla Games над сиквелом недавно подтвердилась размещенными вакансиями, в которых упоминалась «игра с открытым миром и квестами».



PlayStation сделала возможную отсылку к проекту в описании своего нового контроллера DualSense для PS5. Системный архитектор Марк Черни и генеральный директор Джим Райан рассказали, что адаптивные триггеры нового геймпада помогут игрокам почувствовать такие действие, как натяжение тетивы лука во время стрельбы.