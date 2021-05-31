В сервисе «Яндекс.Маркет» возникли сбои. Судя по сайту DownRadar, они начались примерно в пять вечера по Москве и сейчас идут на спад.
Как сообщают пользователи, из-за этих сбоев было невозможно получать заказы в пунктах выдачи и постаматах. Некоторые так же жалуются на невозможность оформления новых заказов на сайте и в приложении «Яндекс.Маркет».
Очевидно, специалисты «Яндекса» в курсе проблем и уже работают над их устранением.
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