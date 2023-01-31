«Яндекс» начал принимать старую одежду и обувь на перепродажу

Александр

«Яндекс» расширил ассортимент раздела «Ресейл» в «Яндекс Маркете». Раньше пользователи могли сдавать на перепродажу свои смартфоны, ноутбуки, игровые консоли и прочую электронику, а теперь так же можно избавляться от подержанной одежды, обуви и аксессуаров.

Партнёром «Яндекса» в этом проекте стал сервис Cloudset. В настоящее время предложение действует только в Москве, а в дальнейшем воспользоваться им можно будет и в других городах.



«Яндекс» принимает продукцию брендов Hugo Boss, Max Mara, H&M, Zara, Uniqlo и ряда других. Чтобы сдать вещь, нужно заполнить заявку, приложив фотографии. Требования — вещи должны быть чистыми, без дефектов и следов носки. Партнёр «Яндекс» оценивает продукт и предлагает цену, если всё устраивает — можно привезти вещи самостоятельно или бесплатно вызвать курьера, который заберёт их. Возможны два варианта расчёта — сразу после передачи товара или по факту его продажи на «Яндекс Маркете».

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Комментарии

Mers
+4282
Mers
Перекупам авто нужно перепрофилироваться😄
37 минут назад
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