«Яндекс» начал принимать старую одежду и обувь на перепродажу

«Яндекс» расширил ассортимент раздела «Ресейл» в «Яндекс Маркете». Раньше пользователи могли сдавать на перепродажу свои смартфоны, ноутбуки, игровые консоли и прочую электронику, а теперь так же можно избавляться от подержанной одежды, обуви и аксессуаров.



Партнёром «Яндекса» в этом проекте стал сервис Cloudset. В настоящее время предложение действует только в Москве, а в дальнейшем воспользоваться им можно будет и в других городах.







«Яндекс» принимает продукцию брендов Hugo Boss, Max Mara, H&M, Zara, Uniqlo и ряда других. Чтобы сдать вещь, нужно заполнить заявку, приложив фотографии. Требования — вещи должны быть чистыми, без дефектов и следов носки. Партнёр «Яндекс» оценивает продукт и предлагает цену, если всё устраивает — можно привезти вещи самостоятельно или бесплатно вызвать курьера, который заберёт их. Возможны два варианта расчёта — сразу после передачи товара или по факту его продажи на «Яндекс Маркете».

