

Елена Гращенкова, жительница Москвы, отсудила у «Яндекс.Такси» 3 миллиона рублей за ДТП, в которое она попала по вине водителя. Об этом рассказал ресурс asn-news.ru.



Согласно судебной хронике, Елена вызвала «Яндекс.Такси» в аэропорт в Санкт-Петербурге. Водитель забрал пассажирку, но в процессе движения не справился с управлением — машина сначала на скорости 70 км/ч наехала на бордюр, а потом «собрала» фонарный столб и дерево. Елена получила множество ушибов, сотрясение мозга и раздробленное плечо. Сама авария случилась аж в 2016 году, но из-за пандемии слушания затянулись и решение вынесено только сегодня.



По решению первого суда, водитель получил срок 1,5 года за причинение тяжкого вреда по неосторожности, а также обязательство оплатить судеюные издержки и лечение Елены. Женщина отдала более 250 тысяч рублей, чтобы спасти руку, и около 800 тысяч на реабилитацию, но восстановиться полностью так и не вышло. При этом она получила всего одну выплату — 75 тысяч рублей от страховой компании. Елена подала в суд на «Яндекс.Такси», но суд ей отказал. В вышестоящем «Мосгорсуде» Елена отсудила 800 тысяч.



Однако, получив вердикт врачей о том, что её плечо не восстановится никогда, женщина решила бороться за пожизненные выплаты. Она подала последний иск в конце 2019-го на сумму около 30 млн рублей за утрату трудоспособности.



На данный момент решение суда таково: «Яндекс.Такси» обязали выплатить около 3 миллионов рублей единовременно. Елена хочет судиться дальше, но для этого ей нужно дождаться следующей медико-социальной экспертизы, которая должна подтвердить, что её здоровье теперь никогда не восстановится.



Представитель «Яндекс.Такси» сообщил, что компания ждет мотивировочную часть решения суда, после чего будет принимать решение об апелляции.





