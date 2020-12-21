«Теперь, если кончились минуты или не хватило гигабайтов, пользователям больше не нужно их докупать или ждать, когда закончится пакет. Достаточно просто нажать кнопку „Сменить тариф сейчас“ в мобильном приложении и добавить себе интернет-трафика или минут», — руководитель продуктового направления Yota Наталья Смагина.







У оператора Yota появится возможность менять условия связи, не дожидаясь окончания расчетного периода. При этом неизрасходованные минуты и гигабайты будут перенесены в новый расчетный период.Сейчас функциональность доступна пользователям конструктора связи, позднее она будет реализована для остальных клиентов. Опция «Меняй тариф, когда хочешь» доступна при условии увеличения количества минут или гигабайтов или двух параметров одновременно. Также пользователи смогут просто обновить дату начала расчетного периода, не меняя при этом количество минут и гигабайтов в пакете.