YouTube внедрил новую возможность — рекомендации видео, которые не соответствуют вкусам пользователя. На нововведение обратил внимание зарубежный ресурс PhoneArena.
Речь идет о функции, которая получила название «Новое для Вас». Она будет подбирать те видеоролики, которые владлец аккаунта никогда ранее не смотрел — то есть, по сути, подборка будет состоять из контента, который пользователю условно не по вкусу. Обычно YouTube подбирает ролики, опираясь на историю просмотров каждого пользователя и составляя своего рода схему интересов человека. Ранее платформа никогда не показывала то, что не будет интересно пользователю.
Сама Google утверждает, что новая функция позволит зрителям «исследовать контент за пределами их типичных рекомендаций». Её можно найти в мобильном приложении YouTube. Кнопка выделена радужными цветами и находится в верхней части экрана, в «карусели» предложений от сервиса. На данный момент она может быть доступна не у всех пользователей — Google обещает развернуть её в полном объеме до конца месяца.
Ранее YouTube уже неоднократно подвергался критике за особенность работы своих алгоритмов. Многие обвиняли площадку в том, что она не дает своим зрителям увидеть «альтернативное мнение», которое будет отличаться от привычного пользователю контента. Похоже, теперь всё будет иначе, и любой сможет увидеть то, чего никогда не видел ранее. Как бы там ни было, нововведение однозначно разнообразит подборки, сформированные по давно устоявшимся интересам и алгоритмам.
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