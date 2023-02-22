Юпитер, Луна и Венера будут видны на закате дня. Такое нельзя пропустить

«22 и 23 февраля 2023 года тонкий серп растущей Луны окажется между двумя яркими планетами. Эту красивую картину можно будет наблюдать над западным горизонтом при ясной погоде около 19:00 мск в течение двух часов (с 18:30 до 20:30 мск), сразу после захода Солнца. Три самых ярких объекта на ночном небе окажутся совсем близко, в круге диаметром 7-8 градусов. Такие сближения небесных тел называются соединениями.»

Увидеть явление можно 23 февраля 2023 года, на закате солнца. Чтобы насладиться зрелищем, не потребуются специальные телескопы — встреча светил видна невооруженным глазом, в течение двух часов.Об этом сообщает пресс-служба московского планетария. Встречу Луны, Юпитера и Венеры можно было наблюдать уже сегодня. Для тех кто пропустил это астрономическое событие, есть последний шанс.Впрочем, дуэт ярких планет можно будет увидеть и позже. В конце февраля — начале марта, Юпитер и Венера постепенно сближаются и 2 марта они окажутся в полуградусе друг от друга. Светила будут видны после захода Солнца над западным горизонтом, если погода не будет облачной.