Forza

Геймер получил бан в Forza Horizon 5 почти на 8000 лет. Казалось бы, а причем тут героини комиксов DC в откровенных костюмах.

Своей историей поделился пользователей Reddit. Он получил бан в игре на 69 934 592 часа или до 31 декабря 9999 года. В качестве причины разработчики обозначили «сексуализированный контент». Все дело в наклейках с девушками из DC Universe в откровенных нарядах, которыми геймер решил украсить свои автомобили.
Разработчики забанили пользователя без предупреждений. От игроков начали появляться сообщения об аналогичных ситуациях.


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Источник:

Reddit Reddit

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