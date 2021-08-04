Тройка

Департамент транспорта Москвы запустил тестирование виртуальной карты «Тройка». Она полностью заменяет пластиковую и позволяет расплачиваться за проезд в метро.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов:

Всё больше людей не носят с собой пластиковые карты, поэтому мы решили запустить виртуальную «Тройку» в вашем смартфоне. Приглашаю всех желающих протестировать новую возможность и стать самыми первыми в Москве обладателями виртуальных «Троек». Мы смотрим в будущее и ждём современных москвичей, любящих технологии и московский транспорт.

Чтобы присоединиться к тестированию виртуальной карты «Тройка» нужно зарегистрироваться на сайте. Потребуется смартфон на базе Android с модулем NFC. На первом этапе количество пользователей ограничено — не более 500 человек. Им доступен тариф «Единый», рассчитанный на 30 дней. В дальнейшем разработчики увеличат число участников бета-теста, а по завершению тестирования виртуальная карта станет доступа всем желающим.



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