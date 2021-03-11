Павел Дуров хотел выпустить облигации Telegram на один миллиард долларов, но получил гораздо больше предложений о вложениях, чем он рассчитывал изначально.
По данным Forbes, различные инвесторы готовы купить облигации Telegram на сумму около двух миллиардов долларов. В связи с этим владельцы мессенджера рассматривают вариант увеличения долговых обязательств, но не до двух, а до полутора миллиардов долларов. Инвесторы, вложившиеся в облигации Telegram, смогут получить в качестве прибыли примерно 6-7% годовых.
Известно, что облигации были предложены избранным бизнесменам из Европы, Азии, России и стран Ближнего Востока, минимальный пакет покупки составляет 50 миллионов долларов. Привлечённые средства будут пущены на выплаты инвесторам незапущенной блокчейн-платформы TON, а также на развитие Telegram. Если в течение пяти лет Telegram разместит акции на фондовой бирже, владельцы облигаций смогут приобрести их с 10-процентной скидкой.
Telegram начал привлекать средства инвесторов на разработку и запуск TON и криптовалюты Gram в 2018 году и сумел собрать 1,7 миллиарда долларов. В конце 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США посчитала, что Telegram предложил инвесторам вложиться в ценные бумаги, не зарегистрировав их должным образом. Суд запретил Telegram выпускать криптовалюту, а также обязал выплатить штраф в размере 18,5 миллионов долларов и вернуть инвесторам оставшиеся 1,2 миллиарда долларов. Часть привлечённых средств уже была потрачена на разработку TON, эти деньги Telegram возвращать не будет.
В скором времени в Telegram появится монетизация с помощью рекламы и донатов. Мессенджер будет зарабатывать на комиссионных отчислениях за размещение объявлений через рекламную платформу, запуск которой состоится в этом году.
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