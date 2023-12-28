Разве пылесосы бывают настолько крутыми? Обзор самой технологичной модели Tefal X-Force Flex 15.60

Если вы, так же как и я, считаете пылесосы очень скучными бытовыми приборами, то вы наверняка не видели одну из новейших линеек Tefal X-Force Flex. Даже не верится, как всего за пару лет безумно шумные «монстры с хоботами» превратились в высокотехнологичные и мегастильные девайсы. Современный пылесос, такой как Tefal X-Force Flex 15.60, представляет собой максимально тихий, беспроводной и многофункциональный гаджет, который просто обязан быть в каждом доме.
Дисклеймер: чтобы у наших читателей не возникли вопросы относительно того, какой тип пылесоса стоит брать, сразу ответим — «ручной» пылесос вовсе не заменяет робот-пылесос. Он всего лишь выступает дополнением к нему для чистки ковров с высоким ворсом, труднодоступных углов, мягкой мебели и других предметов интерьера. В свою очередь робот-пылесос идеально подходит для ежедневной лёгкой чистки и еженедельной влажной уборки дома, но стряхивать пыль с полок или собирать крошки с дивана по-прежнему придётся «руками».
Комплектация и дизайн
Кто бы мог подумать, что к 2023 году распаковка беспроводного вертикального пылесоса Tefal X-Force Flex 15.60 подарит больше эмоций, чем анбоксинг условного iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titan. Пока производитель смартфонов и прочих портативных гаджетов уменьшают количество комплектных аксессуаров, Tefal предлагает просто царский сет из всевозможных полезных вещиц для своего девайса. Сама коробка соответствует стилю бренда — она яркая, но при этом минималистичная. Мы сразу же видим, что нас ждёт внутри, и чем примечательна конкретная модель пылесоса.
В коробке нас встречает фирменный белый конверт с массивной инструкцией, которую обязательно рекомендуется просмотреть перед использованием пылесоса. Так вы максимально подробно узнаете обо всех функциях и возможностях устройства, а также поймёте, для чего в комплекте идёт столько различных приспособлений.
Под ним идёт сам пылесос, который с виду напоминает футуристичный бластер из Sci-Fi фильмов и комиксов Marvel. Вживую он выглядит намного круче, чем на снимках, а в руке ощущается очень дорогим и монолитным гаджетом. Дизайнеры заслуживают отдельный респект за свою работу и подобранную цветовую гамму. Все эти медные хромированные элементы смотрятся просто бомбически на фоне чёрной матовой ручки. В общем, это и есть основное устройство, которое состоит из прозрачного пылесборника, мотора, фильтров, дисплея, эргономичной рукоятки и аккумулятора.
Далее идёт насадка Flex со специальным заломом посередине, которая позволяет убираться под диванами и прочей мебелью не сгибаясь. Также в коробке лежат несколько видов щёток для различных типов уборки, флагманская элекрощётка и адаптер питания.
Но и это ещё не всё. Убираем верхний лоток и видим под ним ещё кучу полезнейших аксессуаров. В этом отсеке можно найти мини-щётку, запасной фильтр Easy Wash, эластичный шланг Mini Flex, щелевую щётку и даже специальную насадку для мягкой мебели. А главное — у Tefal X-Force Flex 15.60 в комплекте идёт шикарная док-станция с «вертикальной парковкой» — звучит, как очередная задумка Илона Маска. С таким набором этот пылесос сполна оправдал своё название — тут реально лютый флекс.
Несмотря на такую массивную комплектацию, сам пылесос относительно компактный и лёгкий. Он весит всего 1,9 кг (без насадок). Однако по мощности Tefal X-Force Flex 15.60 обгоняет большинство конкурентов в своём ценовом диапазоне. Заявленная производителем мощность всасывания составляет 230 аВт (аэроватт). Это вполне солидный показатель для такого класса устройств. Во всяком случае с рассыпанными кубиками Lego и другим мелким мусором он справляется отлично. Без подзарядки полный аккумулятор выдаст 80 минут работы, но тут важно понимать, что всё будет зависеть от режима и сложности уборки. В целом такого запаса хватит на уборку большой квартиры, но об этом чуть позже.
Особое внимание привлекает нереально крутая элекрощётка с «фарами» (LED-подсветка), которая отлично подходит для любых поверхностей. Более того, она может самостоятельно определять тип покрытия и переключать пылесос на нужный режим, регулируя мощность всасывания.
Как я уже сказал выше, после такой распаковки вы точно останетесь под огромным впечатлением, и вам будет невтерпеж проверить Tefal X-Force Flex 15.60 в действии.
Уборка, функции, автономность
Вернёмся к основной части девайса — к «ручке». На корпусе мы видим три кнопки управления и сразу два курка. Белый — включает и выключает пылесос, а красный запускает режим повышенной мощности Boost. Кнопки Auto и +/- отвечают за переключение между режимами, а вся сопутствующая информация выводится на дисплей. Кстати, экран также показывает оставшееся время работы или процент заряда аккумулятора. Всего в Tefal X-Force Flex 15.60 предусмотрено 5 режимов мощности для комфортной уборки во всём доме — от мебели до ковров с густым ворсом.
Вот для чего нужны конкретные режимы в Tefal X-Force Flex 15.60:
- Авторежим — оптимальная мощность для качественной уборки с автоматическим определением покрытия;
- Режим ECO — оптимизированное время работы для продолжительной уборки;
- Режим ECO+ — более мощная версия обычного ECO-режима, особо не влияет на автономность;
- Режим MAX — тщательная уборка ковров и сложных загрязнений, почти вдвое сокращает время работы устройства;
- Режим BOOST — усиленная мощность, чтобы вывести самую въевшуюся грязь.
Сразу отмечу, что последним режимом злоупотреблять не стоит — он сильно высаживает аккумулятор (буквально хватает на 6-7 минут), и в целом может просто нанести вред ковру или другому покрытию. К счастью, случайно вы его точно не включите. Он работает только, пока палец тянет за красный курок, и сразу же отключается после.
Разумеется, для столь мощных режимов производитель предусмотрел систему защиты мотора от перегрева. За это мы ставим однозначный плюс — так девайс проживёт максимально долго и не сгорит при первой же «ошибке» в выборе режимов.
Ну а последняя кнопка позволяет узнать уровень заряда батареи, даже когда питание отключено. Этот показатель можно посмотреть как в минутах работы, так и в процентах.
Батарея в Tefal X-Force Flex 15.60 — съёмная, и это жирнейший плюс. Она очень легко отщёлкивается от рукоятки. При желании можно прикупить несколько таких аккумуляторов и чередовать их, чтобы навести порядок в огромном доме. Лично мне для 60 кв. м. Хватило и одного полностью заряженного аккумулятора, учитывая, что я попутно выбил пыль из диванов, кресел и мягких игрушек. Заряжается наш гаджет от 0% до 100% всего за 3 часа — прямо как iPhone 15 Pro Max.
Пылесборник и все фильтры снимаются очень просто. Моё почтение производителю за то, что их можно промывать под проточной водой. Объём контейнера для мусора составляет 0,9 мл. Не спешите писать в комментариях, что этого мало для уборки квартиры — если помещение сильно загрязнено, вы всегда можете вытряхнуть контейнер и продолжить процесс. Раз уж мы заговорили об обслуживании пылесоса — электрощётку тоже можно разобрать, чтобы прочистить от постоянно наматывающихся волос или шерсти животных.
Главная фича этой модели — Flex, и речь сейчас не «понтах», а о возможности согнуть трубу посередине, чтобы комфортно пропылесосить под стеллажом, диваном или кроватью. Инженеры Tefal разработали действительно продуманную конструкцию трубки с «локтем», с которой вы точно забудете про боли в пояснице и спине — вам попросту не придётся больше убираться в полусогнутом положении.
Ещё этот пылесос очень умный — он умеет автоматически определять напольное покрытие и изменять мощность всасывания для максимальной эффективности при сборе пыли и мусора. Например, на ламинате он будет работать мощнее, чем на коврах с длинным ворсом, а вам даже не нужно переключать «скорость».
Также понравились фиксаторы насадок — тут абсолютно не нужно ломать голову о том, как отсоединить ту или иную часть трубы от пылесоса. Для этого есть специальные кнопки серого цвета, которые нужно нажать, чтобы разобрать конструкцию.
В сравнении с моим «допотопным» пылесосом, Tefal X-Force Flex 15.60 работает почти бесшумно. В пике громкость достигает 84 дБ.
Ну и напоследок: неочевидный плюс этого пылесоса — фильтрация воздуха до 99,9% благодаря эффективному сдерживанию собранной пыли, включая аллергены и мелкие частицы.
За время тестирования пылесос отлично справился с рассыпанными специями и крупами на ковровой поверхности, а также с крошками (любых типов и размеров) и песком на диванах. Компактные габариты вкупе с минимальным весом позволяют им управляться даже ребёнку. С электрощеткой он весит всего 3,2 кг, поэтому даже после полуторачасовой уборки, ты не чувствуешь усталости в руках. Ну а с таким набором насадок можно обойтись только этим пылесосом для «генеральной предновогодней уборки» всей квартиры.
Автомобилисты также могут использовать его для чистки салона. Во всяком случае комплектные насадки и запас автономности это позволяют. Конечно же, строительную грязь убирать этим пылесосом не стоит, а пропылесосить сиденья раз в неделю вполне можно.
Технические характеристики
- Тип уборки: сухая и влажная (опционально)
- Сила всасывания: 230 аВт
- Ёмкость аккумулятора: 2500 мАч
- Ёмкость контейнера для пыли: 900 мл
- Время работы: до 80 мин
- Время зарядки: 3 часа
- Уровни мощности: 5
- Уровень шума: 84 дБ
- Дополнительные функции: LED-подсветка
- Типы насадок: Мини-электрощетка, Щетка для мягкой мебели, Щелевая насадка, Щетка Easy brush, Гибкая щелевая насадка размера XL
- Вес: 1,9 кг (без аксессуаров)
- Габариты пылесоса (с упаковкой): 75,8 × 47,2 × 22,2 см
Впечатления
Сегодняшние телефоны и другие гаджеты стали настолько скучными, что они уже не вызывают никаких эмоций. Возможно, поэтому я даже не ожидал, что обычный пылесос может быть настолько крутым. В Tefal X-Force Flex 15.60 производитель нашёл идеальный баланс между набором самых необходимых аксессуаров и полезных функций.
Высочайшее качество сборки, премиальные материалы, шикарная цветовая гамма, уникальная конструкция и две док-станции для комфортабельного хранения — это всего лишь малая часть того, что предлагает этот пылесос.
Обратите внимание, тут нет каких-то ненужных примочек, типа цветного сенсорного экрана, встроенного термометра или Wi-Fi-роутера. Бренд выдал максимально нафаршированный гаджет за адекватный прайс. С уверенностью могу сказать, что этот аппарат стоит потраченных на него денег.
Также хочу подчеркнуть, что бренд Tefal очень хорошо зарекомендовал себя на рынке бытовой электроники. Он профилируется на этом типе устройств и годами выпускает такие гаджеты, совершенствуя их из поколения в поколение, а не хватается за всё подряд, как многие конкурентные фирмы. Уверен, что при должном обращении Tefal X-Force Flex прослужит с десяток лет.
Теперь к главному — под Новый год цены на топовый вертикальный пылесос Tefal X-Force Flex 15.60 упали с 87 999 рублей до рекордно низкой отметки в 65 999 рублей. Такой девайс, несомненно, станет отличным подарком на грядущие праздники.
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