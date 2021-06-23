Компания Apple опубликовала документ «Построение надёжной экосистемы для миллионов приложений», где рассказывается о преимуществах App Store над сторонними магазинами приложений, которые доступны смартфонам на базе Android.
Apple ссылается на исследование Nokia Threat Intelligence Report за 2020 год, в котором говорится, что Android-смартфоны примерно в 15 раз чаще заражены вредоносным софтом, чем смартфона на iOS. В качестве основной причины заражения называется возможность загрузки софта из неофициальных источников. Устанавливать приложения на iPhone можно только через App Store, где они проходят строгую модерацию.
Apple подчёркивает, что айфонами пользуется около миллиарда человек, а установка и использование заражённого софта создаёт угрозу утечки конфиденциальной информации, в том числе фотографий, видео, переписки, данных о местоположении, сведений о состоянии здоровья и т. п. Возможность установки на iPhone приложений из сторонних источников спровоцировало бы появление новых вредоносов, а злоумышленники начали бы выделять ресурсы на создание сложных атак, нацеленных на пользователей iOS.
Apple также полагает, что появление сторонних магазинов сделает пользователей iPhone более недоверчивыми, поскольку они будут постоянно ожидать подвоха от приложений, не прошедших модерацию Apple. А это, в свою очередь, негативно скажется на всех разработчиках, поскольку пользователи будут реже устанавливать приложения и менее охотно расходовать в них свои средства, опасаясь утечки и непредвиденных трат.
Скорее всего, этот документ призван повлиять на решение судьи Ивонн Гонзалес Роджерс, которая рассматривает иск Epic Games к Apple. Одно из требований Epic Games — обязать Apple обеспечить установку приложений на iPhone и iPad из сторонних источников. Судебные заседания уже закончились, теперь судье предстоит изучить документы и показания, а затем вынести мотивированное решение.
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