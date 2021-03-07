Как выяснило издание Bloomberg, компьютеры уже более 60 тысяч организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft Exchange Server, и их число продолжает увеличиваться.
Уязвимость в Exchange Server позволяет хакерам получать полный контроль за перепиской в компаниях: выгружать себе отправленные и полученные письма, а также отправлять письма от имени сотрудников взломанных организаций.
О широкомасштабной эксплуатации уязвимости в почтовом сервере Exchange компания Microsoft сообщила американским властям и организациям ещё второго марта, однако публично об этом было объявлено на несколько дней позже. Microsoft выпустила патч, устраняющий уязвимости, но по состоянию на 5 марта он установлен лишь на 10% подвергшихся атаке устройств.
Microsoft подозревает в организации атак хакеров из группировки Hafnium, связанной с властями Китая. Bloomberg пишет, что власти США очень серьёзно отнеслись к проблеме и полагают, что она может привести к мировому финансовому кризису. Котировки многих IT-компаний в последние дни и так сильно просели, а хакеры изо всех сил стараются заразить как можно больше компаний, опережая распространение патча. Под угрозой находится бизнес прежде всего американских компаний, но проблема может затронуть организации и в других странах мира.
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Вообщем это вжжжжжж не спроста)
Аплодировал весь мир. Демократия она такая.
Нас конечно пригласили на демократический банкет, но не в качестве участника, а в качестве еды.
А малохольный Горбачёв им своим руками приборы подавал.
П.с:
От ваших комментариев отдаёт польскими университетами.
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