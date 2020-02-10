Восьмилетняя девочка из Уэльса потратила 1 875 долларов с кредитки родителей на внутриигровые покупки в игре Roblox. Родители заявляют, что она не виновата.



Ребенок смог совершить все покупки привязав свой отпечаток пальца к сенсору Touch ID. Девочка сделала это специально, чтобы не просить разрешения родителей. Для этого она сбросила настройки безопасности на iPad.



В течении трехдневного периода дочь Кэти Филипс из Великобритании совершала различные покупки в ценовом диапазоне от 0,99 фунтов стерлингов до 19,99. Все покупки были совершены в игре Roblox. Банк Barclaycard отказался возмещать потраченные средства.





«Мы сожалеем, что у миссис Филлипс возникла такая причина. Тем не менее, клиенты несут ответственность за транзакции, которые были авторизованы с использованием биометрических сенсоров и Apple ID, поэтому мы не можем возместить ущерб. Несмотря на это, мы сочувствуем ситуации и не станем начислять проценты по этим расходным операциям. У Apple имеется ряд функций, который позволяет контролировать расходы, например, возможность отключения внутриигровых покупок», — представитель Barclaycard.



Родители девочки считают, что во всем виноваты Apple и Barclaycard, несмотря на то, что их дочь сама внесла изменения в систему безопасности.





«Трудно было злиться на неё, потому что она не знала, что делает и не понимала. Она не виновата. Она думала, что это бесплатно», — заявила мама девочки.



Стоит отметить, что представитель Barclaycard абсолютно прав в этой ситуации. Apple предоставляет меры безопасности, чтобы не допускать такие случаи. Например, когда функция Family Sharing включена, родители должны разрешить покупку или бесплатную загрузку прежде чем она будет завершена. Эта возможность может быть недоступна в случае, если родители ребенка сами не пользуются гаджетами на iOS.



Также в этой истории не упоминается, как ребенку удалось добавить свой отпечаток пальца в систему Tiouch ID. Планшет должен был запросить код доступа, прежде чем позволить кому-либо вносить изменения в систему безопасности, а это может означать, что, вероятно, ребенок знал его или пароль от учетной записи Apple ID. К сожалению, этот урок обойдется родителям счетом на 1 875 долларов.





