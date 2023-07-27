Раскрыты цены на iPhone 15 Pro Max, и они шокируют

iPhone 15 — от $799 (без изменений);

iPhone 15 Plus — от $899 долларов (без изменений);

iPhone 15 Pro — от $1099 долларов ($999 сейчас);

iPhone 15 Pro Max: от $1299 ($1099).

Аналитик британского банка Barclays Тим Лонг заявил, что топовые модели серии iPhone 15 будут продаваться дороже, чем все предыдущие смартфоны Apple.Ссылаясь на азиатские источники в цепочке поставок, Лонг подсчитал, что цены на базовый iPhone 15 Pro вырастут на $100, а на iPhone 15 Pro Max — на $100-$200. При этом, прайс на стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus останется на прежнем уровне.Вот как могут выглядеть цены на новый модельный ряд iPhone по данным Лонга:Предполагается, что Apple пойдёт на повышение цен из-за использования титанового корпуса и улучшенных телеобъективов в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.Скорее всего, презентация новой серии iPhone состоится в сентябре.