AliExpress

TWS

IPX7







Беспроводные наушники, особенно TWS-модели — один из самых популярных товаров в категории портативного аудио на AliExpress. Эти гаджеты в плане удобства сравнялись с проводными аналогами, а в некоторых случаях подошли к ним очень близко по звучанию. В этой заметке мы собрали самые популярные модели беспроводных наушников, а первые две строчки топа нас удивили.На первую позицию попало какое-то ноунейм-устройство. Несмотря на это, у гаджета 117 440 заказов, 60 853 отзыва со средним баллом 4,8. Что по характеристикам: Bluetooth 5.0, LED-дисплей для отображения уровня заряда, ёмкость аккумулятора в футляре составляет 2200 мАч и даже имеется защита от влаги. Помимо этого, нам обещают наличие управления воспроизведением с помощью прикосновений, а зарядный кейс можно использовать в качестве пауэрбэнка.Вторую строчку топа занял снова ноунейм-гаджет, и это неудивительно с такой стоимостью, а еще у товара 82 385 заказов, 25 657 отзывов и средняя оценка — 4,5. С таким ценником можно не переживать за потерю этих беспроводных вкладышей. Наушники доступны в черном и белом цветах. Что обещает продавец: 15-миллиметровые драйверы, сопротивление 32 Ом, Bluetooth 5.0, частотный диапазон 20-20000 Гц, а время воспроизведения составляет около 1,5-2 часа.Эти TWS-наушники доступны в черном и белом цвете корпуса. У Lenovo XT91 34 519 заказов, 13 222 отзывов и средний балл — 4,7. По спецификациям: Bluetooth 5.0, цифровой индикатор заряда на футляре и 8-миллиметровые драйверы. Время автономной работы: до 5 часов в режиме воспроизведения.Бренд Edifier знаком многим любителям беспроводного аудио, поскольку компания специализируется в первую очередь на наушниках. X3 — возможно, одна из самых популярных моделей по соотношению цены и характеристик. У этого гаджета 24 259 заказов, 12 096 отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла. По словам производителя, наушники поддерживают кодек AptX, Bluetooth 5.0, а время автономной работы вместе с футляром до 24 часов. Также имеется защита от влаги по стандарту IPX5 и сенсорное управление воспроизведением.Хороший вариант для пользователей, которые по каким-либо причинам не любят наушники с силиконовыми насадками. Tronsmart Onyx Ace выполнены в форм-факторе вкладышей и доступны в черном или белом корпусе. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0, кодек AptX, а время их автономной работы вместе с кейсом составляет до 24 часов воспроизведения. Имеется защита от влаги по стандарту IPX5 и управление с помощью касаний. Для зарядки используется порт USB-C.Было бы сложно представить эту подборку без наушников от Xiaomi. У второй версии популярной модели Redmi AirDots 22 034 заказов, 9 278 отзывов и средний балл — 4,7. Основные характеристики: Bluetooth 5.0, 4 часа воспроизведения и 12 часов вместе с кейсом, объём аккумулятора одного наушника составляет 43 мАч, а футляра — 300 мАч.Эти наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и умеют работать с голосовыми ассистентами Siri и Google. Время автономной работы вместе с зарядным футляром составляет 12 часов. Имеется сенсорное управление и защита от влаги по стандарту IPX5. У гаджета 13 781 заказов, 7 483 отзыва, а их средняя оценка — 4,8 балла.QCY — довольно популярный китайский бренд с широким модельным рядом беспроводных наушников. T5 поддерживают Bluetooth 5.0, кодек AAC и сенсорное управление. По словам производителя, у наушников очень низкая задержка, показатель которой составляет до 65 мс в игровом режиме. Футляр с аккумулятором на 380 мАч обеспечивает до 25 часов воспроизведения. Также имеется поддержка голосовых помощников Apple и Google. QCY T5 защищены от влаги по стандарту IPX4. У наушников 13 324 заказа, 7 435 отзывов со средним баллом 4,8.Накладные наушники от Anker с гибридной системой шумоподавления. По словам производителя, они блокируют до 95 процентов окружающего шума. Life Q30 имеется Hi-Res сертификация. Срок их автономной работы составляет до 40 часов воспроизведения. В фирменном приложении предусмотрено 22 предустановки эквалайзера, позволяющие настроить комфортное звучание. Anker Life Q30 оборудованы чипом NFC для быстрого подключения к мобильному устройству с помощью прикосновения. Технические характеристики: сопротивление 16 Ом, два 40-миллиметровых драйвера, частотный диапазон 16 Гц-40 кГц. У товара 10 067 заказов, 3 483 отзыва, а средняя оценка — 4,9 балла.По словам производителя, это модель поддерживает кодек AptX и Bluetooth 5.0. Диапазон частот Tronsmart Spunky Beat: от 20 до 20 000 Гц. Время автономной работы наушников составляет до 20 часов с кейсом. Для подзарядки используется порт USB-C, а еще гаджет защищен от влаги по стандарту IPX5. У товара 9 056 заказов, 4 837 отзывов со средней оценкой 4,8 балла.Еще одна накладная модель от Anker. У продавца в наличии два варианта: черного и синего цвета. Как и в случае с предыдущей моделью бренда, имеется сертификация Hi-Res Audio, гибридная система шумоподавления, а время автономной работы гаджета составляет до 40 часов воспроизведения. Амбушюры изготовлены из дышащего материала с эффектом памяти. Из минусов: для зарядки используется порт microUSB. У товара 8 865 заказов, 4 508 отзывов и средний балл — 4,8.Бренд Baseus успел зарекомендовать себя с точки зрения хорошего соотношения цены и качества. Доступен довольно большой выбор цветовых решений: черные, белые, фиолетовые, зеленые, желтые и розовые. По словам производителя, WM01 обеспечивают до 25 часов воспроизведения вместе с футляром. По характеристикам: Bluetooth 5.0, поддержка голосового ассистента Google и Siri, управление воспроизведением с помощью касаний, частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц, а для зарядки используется USB-C. У товара 8 846 заказов, 5 633 отзыва со средним баллом 4,8.Ёмкость аккумулятора зарядного кейса Lenovo LP1 составляет 300 мАч и обеспечивает до 12 часов воспроизведения. Наушники защищены от влаги по стандарту IPX4, а для зарядки используется порт USB-C. У гаджета 8 086 заказов, отзывы со средним баллом 4,6 оставили 3 951 пользователя.Судя по количество моделей в топе, бренд Anker очень популярен среди покупателей. Это-вариант, обеспечивающий 7 часов воспроизведения и 40 вместе с кейсом. Всего 10 минут зарядки позволяют прослушивать музыку в течение 1 часа. Наушники полностью водонепроницаемы, об этом утверждает наличие сертификации. У гаджета 7 994 заказа, 3 855 отзывов, а средняя оценка составляет — 4,8 балла на момент публикации.Замыкает наш еще популярная моделька от QCY. Эти наушники доступны в черном или белом цвете. Они оборудованы 6-миллиметровым драйверами, а время их автономной работы составляет до 20 часов. Имеется поддержка Bluetooth 5.0, управления с помощью прикосновений, голосовых помощников и защиты от влаги по стандарту IPX4. Из недостатков стоит отметить устаревший разъем microUSB. У QCY T1C 7 249 заказов, 3 339 отзывов и средняя оценка — 4,8 балла.