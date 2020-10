Мощнейший процессор, перископический зум и съемка звездного неба, двойная фронталка, экран 120 Гц, — еще недавно за смартфон с таким набором функций нужно было отдать неприлично много денег, но realme меняет правила игры.



На границе среднего и высшего ценовых сегментов разворачиваются самые ожесточенные битвы на внимание и кошельки покупателей. Молодые и дерзкие бренды смартфонов задают тренды на функциональность устройств, покупка которых не станет разорением, но предложит технологии, еще недавно считавшиеся уместными исключительно в самых дорогих смартфонах. Например, realme X3 SuperZoom хоть и был создан с прицелом на энтузиастов мобильной фотографии, но не ограничивает пользователей в играх и потреблении контента за счет мощной начинки, технологичного экрана и хорошей автономности. Рассказываем, почему стоит брать realme X3 SuperZoom и какие возможности получат его покупатели. Но сначала знакомим с этой моделью в сухих числах.





Технические характеристики realme X3 SuperZoom

Операционная система: Android 10, фирменная оболочка realme UI 1.0

Дисплей: 6.6 дюйма, IPS, 2400х1080 точек (Full HD+), 120 Гц, Gorilla Glass 5

Процессор: Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Графика: Adreno 640

Оперативная память: 8 или 12 ГБ LPDDR4X

Накопитель: 128 или 256 ГБ, UFS 3.0

Поддержка карт памяти: нет

Основная камера:

широкоугольная (26 мм) 64 МП, Samsung ISOCELL Bright GW1, f/1.8

перископическая (124 мм) 8 МП, f/3.4, оптический зум 2х и 5х, гибридный зум 10-60х

ультраширокоугольная (16 мм) 8 МП, f/2.3

макрокамера 2 МП, f/2.4, фокусировка на расстоянии от 4 см

Фронтальная камера:

32 МП, широкоугольный объектив, Sony IMX616, диафрагма f/2.5

8 МП, ультраширокоугольный объектив, f/2.2

Связь: LTE, две Nano SIM-карты

Беспроводные подключения: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC

Безопасность: сканер отпечатка в кнопке включения, разблокировка по лицу

Защита от воды и пыли: нет

Разъемы: USB Type-C

Аккумулятор: 4200 мАч, быстрая зарядка Dart Charge

Размеры и вес: 163.8 x 75.8 x 8.9 мм, 202 г.

Если сравнивать внешний вид смартфонов с модниками, некоторые модели будто бы одеты из ЦУМа — круто, но иногда бессмысленно дорого. Экстерьер realme X3 SuperZoom похож на то, как если бы за него отвечали представители нового поколения — прагматичные миллениалы и зумеры с их ответственным потреблением и ловкими комбинациями практичного Asos с люксовым Farfetch. Спереди и сзади стекло, а вот рамка из стилизованного под металл пластика. Выбор такого материала для периметра корпуса я бы назвал удачным: он устойчив к царапинам и легким ударам, снижает общую массу и положительно сказывается на стоимости. А минусы? Даже не знаю, разве что кому-то не понравится сам факт отсутствие металла в периметре.









Цветовых решений два, и оба они вдохновлены Арктикой, как говорит об этом производитель. Выбирать можно из переливающегося перламутрово-холодными оттенками белого корпуса с намеком на полярный снег или посвященной льдам насыщенно-синей расцветкой, также эффектно играющей на свету. Классических спокойных расцветок типа черной или однотонно-белой не предусмотрено. Из интересного стоит отметить финишную обработку стеклянной панели для спинки. В отличие от большинства смартфонов на рынке, она не глянцевая, что обеспечивает мощный прирост эргономике. Высокоточная абразивная обработка визуально дает матовую текстуру, а на ощупь делает смартфон значительно менее скользким, чем при использовании гладкого стекла. Мне такое решение очень понравилось как с эстетической точки зрения, так и в плане практичности. Подсказка для неаккуратных: царапины и отпечатки на таком корпусе будут меньше видны. Можно не покупать чехол и обойтись без использование комплектного.

Удобный со всех сторон

Покрутив в руках realme X3 SuperZoom, обращаешь внимание что в плане эргономики придраться не к чему. При довольно большой диагонали экрана удалось сохранить приемлемую ширину корпуса и комфортный хват без использования сомнительных дисплеев с загнутыми краями. Сканер отпечатков не встроен в экран (это прерогатива OLED), зато его интегрировали в кнопку включения, что намного удобней расположения на задней панели. Клавиши регулировки громкости на левом боку помещены точно под палец. Четырехкамерный основной модуль солидный, но не драматично выпячивается за пределы корпуса. Кроме того, сзади практически нет визуального мусора: логотип выглядит аккуратно и помещен в нижний угол корпуса, рядом с камерой почти незаметная надпись AI Quad Camera без лишней информации о характеристиках сенсоров и оптики.











На нижней стороне основной динамик находится справа от разъема USB Type-C, так что придерживая смартфон мизинцем при использовании одной рукой, вы его не перекроете. А в месте касания пальца находится лоток для двух SIM-карт. Впрочем, для левшей это не очень удобно. Лицевая панель почти полностью занята дисплеем, который из коробки прикрыт защитной пленкой. В левом верхнем углу находится двойной модуль двойной фронтальной камеры, он хоть и довольно большой, но не сильно мешает в играх и при просмотре контента. А при включении разблокировки по лицу вокруг фронталки будет переливаться прикольная голубая анимация «распознавания» пользователя. Вроде мелочь, но смотрится классно.

Экран — не OLED, но топчик

В realme X3 SuperZoom установлен дисплей с диагональю 6.6 дюйма и разрешением 2400х1080 точек (Full HD+). Тип матрицы — IPS, со всеми типичными преимуществами и недостатками этой технологии. Соотношение 20:9, плотность пикселей примерно 400 ppi, а соотношение площади экрана относительно лицевой поверхности составляет 90.5%. Для защиты от царапин и ударов используется надежное стекло Corning Gorilla Glass 5. Дисплей имеет отличную заводскую калибровку, так что с цветопередачей порядок. Контрастность высокая, углы обзора максимальные, запаса яркости хватает для использования на солнце. В общем, по базовым характеристикам экран отличный, придраться не к чему.









Самое интересное — частота обновления 120 Гц. Плавность интерфейса при этом заметно отличается от обычных 60-герцовых экранов смартфонов, правда расплачиваться за это приходится большей нагрузкой на аккумулятор. В настройках можно выбрать между всегда включенными режимами 60 или 120 Гц, либо положиться на алгоритмы и оставить гибридный режим, когда операционная система realme UI 1.0 будет сама выбирать наиболее подходящую частоту обновления.

Производительность без ограничений, автономность без жизни у розетки

За быстродействие отвечает 7 нм процессор Snapdragon 855 Plus с графикой Adreno 640. Кроме того, здесь используются быстрые типы памяти: оперативка двухканальная, 8 или 12 ГБ LPDDR4X, а у накопителя стандарт UFS 3.0 и технологии записи данных HPB & Turbo, разработанные инженерами realme. В итоге скорость загрузки приложений достигает 1500 Мбит/с. Синтетические тесты в Antutu показывают более 500 000 очков у этого смартфона, при этом даже после продолжительной нагрузки нагрев корпуса почти не ощущается. За последнее отвечает обновленная система жидкостного охлаждения, которая полностью покрывает основные источники нагревания. В общем, с игровыми возможностями все супер не только на текущий момент, но и есть классный задел на будущее. Гонять в Real Racing 3 можно со включенным режимом 120 Гц, смартфон классно показывает себя в таких играх как Fortnite, World of Tanks, Vainglory, а на горизонте уже маячит League of Legends: Wild Rift, и наверняка там тоже можно будет выставить максимальные настройки графики.

В realme X3 SuperZoom установлен аккумулятор емкостью 4200 мАч, с учетом экрана и мощного процессора это не рекордный показатель и при максимальной нагрузке проценты могут довольно быстро двигаться в сторону неприятного нуля, зато поддержка быстрой зарядки Dart Charge в этой модели буквально творит чудеса. Комплектный адаптер 30 Вт позволяет зарядить realme X3 SuperZoom до 100% всего за 55 минут, так что даже непродолжительное подключение смартфона к розетке даст существенный прирост заряда и поможет продержаться продолжительное время. Кроме того, Dart Charge вырабатывает высокий уровень тока при низком напряжении, как следствие, адаптер и смартфон не страдают от перегрева.

Шесть камер — главное в этой модели. И даже можно снять Млечный Путь!

Квадрокамера realme X3 SuperZoom, что понятно из названия модели, одно из самых интересных технических решений. Основной модуль широкоугольный (26 мм) 64 МП, Samsung ISOCELL Bright GW1 с диафрагмой f/1.8. Дополнительное можно включить режим AI для улучшения снимков программными алгоритмами, но можно им и не пользоваться — качество фото отличное в любом случае.























Ультраширокоугольная (16 мм) камера получила сенсор 8 МП, диафрагму f/2.3, и оптическую стабилизацию, угол обзора при съемке на нее составляет 119°. Перископическая (124 мм) камера с разрешением 8 МП и диафрагмой f/3.4 обеспечивает двух- или пятикратный оптический зум, а гибридное приближение доступно от 10 до 60х. Четвертый модуль отвечает за макросъемку, разрешение составляет всего 2 Мп, зато снимать небольшие объекты можно с расстояния всего 4 см.

Доступные для основной камеры режимы фотосъемки — ультраночной режим для съемки при минимальном освещении, «эксперт» с ручным выбором параметров, портретный режим для съемки людей, макросъемка, сверхширокоугольный режим, AI-распознавание сцен, Chroma Boost, фильтры для цветокоррекции, а также Time-lapse, HDR и панорама.

























Самый интересный режим в смартфоне — «Звездное небо». Чтобы научится фотографировать свет звёзд на камеру смартфона, realme собрала команду из 50 тестировщиков, разработчиков, специалистов по аппаратному обеспечению и алгоритмам для разработки новой технологии. Причем работали над режимом они не только в лабораториях, но также испытывали съемку ночного неба в разных точках мира. «Звездный режим» решает две главные проблемы съемки звездного неба на камеру смартфона: убирает шлейфы движения звезд при долгой выдержке (а это более 4 минут) и снижает количество шумов, появляющихся при недостаточном освещении.







Камера автоматически фокусируется на дальних частях звездного неба, после чего алгоритм делает более 10 снимков на длинной выдержке, а затем кадры объединяются. В конце алгоритм выдает результат со сбалансированной яркостью и меньшим уровнем шума. «Звездный режим» работает с основной 64-мегапиксельной камерой и перископическим телеобъективом с 5-кратным зумом. Основная подойдет для съемки панорамы звездного неба и Млечного Пути, а телеобъектив — для съемки отдельных созвездий, например, Большой Медведицы или Лиры. Для съемки потребуется штатив, безоблачное небо, отсутствие светового загрязнения от крупных городов или Луны в кадре, а еще могут быть полезны астрономические приложения с картами звездного неба.

Двойная селфи-камера получила основной сенсор Sony IMX 616 с разрешением 32 МП, пятилинзовый объектив и диафрагму f/2.5. Угол обзора составляет 80.4°. Второй модуль используется для групповых селфи или чтобы снять не только себя самого, но и захватить как можно больше интересного на фоне. Разрешение сенсора тут составляет 8 Мп, диафрагма f/2.2, а угол обзора увеличивается до 105°. Доступные режимы съемки: широкоугольный, Time-lapse, панорама, бьютификация, ультраночной режим и портрет с размытием фона. Качество фотографий получается отличное, никаких вопросов к селфи-камере смартфона не возникает, а использование двойного модуля расширяет возможности съемки в разных сценариях.

Что еще стоит узнать про realme X3 SuperZoom? Из минусов тут нет стереодинамиков и защиты от воды и пыли. Из плюсов — установлен актуальный модуль Bluetooth 5.1 и самый скоростной Wi-Fi 6, есть поддержка Hi-Res Audio и кодека AptX для качественной передачи звука без проводов, заявлен Dolby Atmos, а для качественного шумоподавления при звонках работает двойной микрофон Super Linear. За исключением мелочей, в realme X3 SuperZoom мы получаем смартфон с крутым миксом технологий флагманов прошлого и нынешнего года, но по цене на уровне смартфонов класса middle+.









В итоге советовать realme X3 SuperZoom стоит не только фотоэнтузиастам, на что недвусмысленно намекает название этой модели, но также и покупателям, которые рассчитывают получить классный продукт с точки зрения эстетики и эргономики или мощное устройство для игр и других развлечений.