realme Q2i 5G:

Стоимость 4/128 ГБ: около 148 долларов

Варианты цвета: синий и серебряный

Старт продаж: 1 ноября

realme Q2 5G:

Стоимость 4/128 ГБ — около 177 долларов, 6/128 ГБ — около 192 долларов

Варианты цвета: 19 октября

Старт продаж: 19 октября

realme Q2 Pro 5G:

Стоимость 8/128 ГБ — около 237 долларов, 8/156 ГБ — около 266 долларов

Варианты цвета: C-color (градиент) и Light Tide Grey с кожаной отделкой

Старт продаж: 1 ноября







Realme провела презентацию в Китае, на которой была представлена серия смартфонов Q2. В модельный ряд вошли три устройства: Q2i 5G, Q2 5G и Q2 Pro 5G.Realme Q2 5G получил ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20: 9. Соотношение дисплея к поверхности составляет 90,7 процента. Сканер отпечатка пальца размещен на боковой грани.Realme Q2 Pro 5G оборудовали 6,4-дюймовый AMOLED-дисплеем с вырезом под фронтальную камеру, разрешением Full HD+, соотношением сторон 20: 9 и частотой 180 Гц. В экран встроили сканер отпечатков пальцев, а его соотношение к поверхности составляет 90,8 процента. Дисплеи Q2 5G и Q2 Pro 5G защищены стеклом Gorilla Glass.Оба смартфона работают на чипсете Dimensity 800U. Q2 оснащен до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и хранилищем UFS 2.1 на 128 ГБ. В нём установлена батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт через USB-C. У Q2 Pro 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и два варианта накопителя UFS 2.1 128/256 ГБ. За его автономную работу отвечает аккумулятор на 4300 мАч с быстрой зарядкой SuperDart мощностью 65 Вт.Realme Q2 и Q2 Pro оснащены фронтальными камерами с разрешением 16 мегапикселей. Что касается основных систем, Q2 получил тройной модуль в который вошли: 48-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольный объектив с углом 119 градусов на 8 МП и светосилой f/2.3, а также 2-мегапиксельный макрообъектив с фокусным расстоянием 4 см. Realme Q2 Pro 5G оборудован квадрокамерой с основным сенсором на 48 МП (f/1.8), ультраширокой линзой на 8 МП (f/2.3), 2-мегапиксельным портретным датчиком и макрообъективом на 2 МП с фокусным расстоянием 4 см.Оба смартфона работают на Android 10 с оболочкой Realme UI 2.0, а среди остальных функций: поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и звук Hi-Res. У realme Q2 имеется аудиоразъем 3,5 мм и слот для карт памяти microSD.Realme Q2i 5G в корпусе из поликарбоната оснащается IPS ЖК-экраном с диагональю 6,5 дюйма. В верхней его части размещен каплевидный вырез под фронтальную камеру, разрешение — HD+, а соотношение сторон составляет 20: 9. Соотношение экрана к корпусу составило 88,7 процента. Новинка работает на Android 10 с оболочкой Realme UI 2.0.Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП. В систему основной камеры вошли основной 13-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/2.2, 2-мегапиксельный макрообъектив с фокусным расстоянием 4 см и 2-мегапиксельный датчик глубины. Сканер отпечатка пальца расположился на спинке смартфона.«Под капотом» realme Q2i чипсет 720 Dimensity, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 ГБ и слот для карт памяти microSD. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.