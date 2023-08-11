iPhone — американский бренд, но далеко не все жители США пользуются смартфонами Apple. Среди них есть богачи и знаменитости, которые могли бы покупать новую модель iPhone каждый год, но они этого не делают, предпочитая устройства других брендов, или вообще обходятся без смартфонов.



Билл Гейтс любит Samsung







Гейтс не использует ни iPhone, ни Surface Duo разработки Microsoft. Пару лет назад он использовал складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold3, затем перешёл на Fold4, а с появлением Fold5 наверняка приобретёт себе новую модель этой линейки.



Марк Цукерберг тоже за корейцев







Цукерберг иногда делает селфи и выкладывает их в соцсетях. По этим снимкам можно проследить, что он каждый год покупает новый флагман Samsung из серии Galaxy S. Наверняка уже откладывает деньги на Galaxy S24.



Арнольд Шварценеггер далёк от всего этого







Казалось бы, Терминатор — квинтессенция технологий, не нет, Шварценеггер вообще не пользуется смартфонами, предпочитая более старую (и долговечную) технику. У него есть аккаунты в соцсетях, но он редко пишет туда самостоятельно, предпочитая, чтобы этим занимался специалист.



Том Круз не такой крутой







Звезда боевика «Миссия: Невыполнима» и других хайтек-фильмов в жизни совсем не такой, как на экране. Он не любит гаджеты, и никто ни разу не видел его со смартфоном в руках.



Кристофер Нолан совсем дед







В век, когда все прикованы к экранам своих устройств, Нолан остаётся одним из немногочисленных ретроградов. Некоторые из его фильмов переполнены размышлениями о футуристичных технологиях, однако сам он не использует iPhone или Android-смартфон, у него старенькая «раскладушка», которую он достаёт, когда нужно позвонить или ответить на вызов.

