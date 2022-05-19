Acer представила ноутбук Swift 3 OLED на базе процессоров Intel Core серии H 12-го поколения

Компания Acer представила новые высокопроизводительные модели ноутбуков в рамках своих популярных серий Swift и Spin. Все новинки оснащаются процессорами Intel Core 12-го поколения и работают под управлением ОС Windows 11. Модель Swift 3 OLED оснащается современным, качественным дисплеем и имеет достаточный запас вычислительных ресурсов для максимально эффективной работы корпоративных пользователей в мобильном режиме. А модели Spin 5 и Spin 3 предназначены для корпоративных пользователей, которым нужен портативный ноутбук с поддержкой различных режимов работы.Новый ноутбук Acer Swift 3 OLED (SF314-71) оснащён новейшими процессорами Intel Core серии H 12-го поколения с видеокартой Intel Iris Xe, твёрдотельными накопителями с интерфейсом PCIe 4-го поколения и оперативной памятью LPDDR5 объемом до 16 ГБ, предлагая корпоративным пользователям, фрилансерам и студентам достаточный запас вычислительных ресурсов для эффективной работы дизайнерских приложений и компьютерных игр. Ноутбук также имеет сертификат Intel Evo, подтверждающий его соответствие ключевым рабочим показателям, включая мгновенный выход из спящего режима и продолжительность работы без подзарядки на протяжении 10 часов в реальных условиях использования. В непредвиденной ситуации 30-минутная зарядка ноутбука обеспечивает более 4 часов работы в мобильном режиме.Лёгкий, современный и тонкий ноутбук Swift 3 OLED оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением WQXGA+ (2.8K), имеет соотношение сторон 16:10 и соотношение площади экрана к корпусу 92%, что соответствует требованиям стандарта VESA DisplayHDR True Black 500. Дисплей создаёт максимально реалистичное изображение за счет покрытия цветового пространства DCI-P3 на 100%. Ноутбук имеет алюминиевый корпус толщиной 17,9 мм, весит всего 1,4 кг и оснащён сенсорной панелью OceanGlass, которая выполнена из пластиковых отходов, выловленных в океане, и имеет специальное покрытие, похожее на стекло.Ноутбук Swift 3 OLED оснащен модулем Intel Wi-Fi 6E для молниеносной передачи данных в беспроводном режиме. Веб-камера MIPI с разрешением Full HD поддерживает технологию Temporal Noise Reduction (TNR) для создания качественного изображения даже в условиях низкой освещенности, а технология Acer PurifiedVoice с функцией шумоподавления на основе искусственного интеллекта гарантирует громкое и четкое воспроизведение голоса. Клавиатура с подсветкой имеет специальную конструкцию воздухозаборника, которая отводит на 8–10% больше тепла, чем стандартная клавиатура.Acer Spin 5 (SP514-51N) — это легкий (1,3 кг), сверхтонкий (16,9 мм) ноутбук-трансформер с 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением WQXGA (1600×1600), соотношением сторон 16:10, низким уровнем излучения синего света, сертификацией TÜV и отношением площади экрана к корпусу 88%. Инновационная конструкция ноутбука Spin 5 с шарниром, поворачивающимся на 360 градусов, и специально разработанными опорами позволяет легко переключаться между различными режимами использования: ноутбук, консоль, тент и планшет, что делает его готовым к решению любых задач. Ноутбук Spin 5 создан для тех пользователей, которым необходимо компактное, но при этом достаточно мощное трансформируемое мобильное устройство для эффективной работы с дизайнерскими приложениями.Acer Spin 5 — это современный мобильный ПК с сертификатом Intel Evo, который в максимальной комплектации оснащается процессорами Gen Intel Core i7 12-го поколения с видеокартой Intel Iris X e для повышения скорости работы дизайнерских приложений. В максимальной комплектации он также оснащается оперативной памятью LPDDR5 объёмом 16 ГБ и твёрдотельным накопителем PCIe 4-го поколения ёмкостью 1 ТБ. Модуль Killer Wi-Fi 6E AX1675i обеспечивает более быстрое сетевое подключение, а два порта USB Type-C Thunderbolt 4 осуществляют быструю передачу данных с поддержкой функции подачи питания.Система охлаждения TwinAir ноутбука Spin 5 разработана на основе архитектуры Vortex Flow компании Acer и позволяет увеличить эффективность охлаждения на 75%. Двойные медные тепловые трубки D6 помогают поддерживать оптимальную температуру для обеспечения максимальной скорости работы мобильного ПК. Перезаряжаемый стилус Acer Active Stylus с поддержкой технологии Wacom AES 2.0 обеспечивает непревзойдённую точность управления с поддержкой 4096 уровней давления нажатия. Ноутбук Spin 5 также поддерживает технологию Acer PurifedVoice с улучшенным шумоподавлением на основе искусственного интеллекта и технологию DTS Audio, обеспечивающую высокое качество звука во время видеозвонков.Тонкий трансформируемый ноутбук Spin 3 с диагональю 14 дюймов (SP314-55 / N) представляет собой ноутбук формата 2-в-1, который оснащён сенсорным экраном и размещённым в корпусе стилусом Acer Active Stylus который позволяет пользователям делать рисунки и записи в мобильном режиме. Ноутбук создан на базе процессоров Intel Core 12-го поколения с видеокартой Intel Iris Xe, оснащается твёрдотельным накопителем с интерфейсом PCIe и после 30-минутной зарядки может полноценно работать на протяжении 4 часов, предлагая высокую производительность и продуктивность работы для корпоративных пользователей, часто работающих в мобильном режиме. Ноутбук Acer Spin 3 имеет узкие рамки, соотношение площади экрана к корпусу 86% и дисплей с возможностью поворота на 360 градусов, что позволяет пользователям легко переключаться между режимами чтения, создания рабочих заметок или совместного использования. Ноутбук поддерживает высокоскоростное сетевое подключение с помощью модуля Wi-Fi 6 и оснащается двумя портами USB Type-C Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных с поддержкой функции подачи питания. Ноутбук Spin 3 оснащен веб-камерой с разрешением HD и поддержкой технологии Acer TNR. Кроме того, в нем реализована технология Acer PurifedVoice с улучшенным шумоподавлением на основе искусственного интеллекта.Ноутбук Acer Swift 3 OLED (SF314-71) поступит в продажу в США в июле 2022 года по цене от 899,99 долларов США; в регионе EMEA в июле 2022 года по цене 999 евро; и в Китае в мае 2022 года по цене от 4999 юаней.Трансформируемый ноутбук Acer Spin 5 (SP514-51N) поступит в продажу в США в июле 2022 года по цене от 1 349,99 долл. США; и в регионе EMEA в июле 2022 года по цене от 1399 евро.Трансформируемый ноутбук Acer Spin 3 (SP314-55 / N) поступит в продажу в США в августе 2022 года по цене от 849,99 долларов США; и в регионе EMEA в июне 2022 годапо цене от 999 евро.