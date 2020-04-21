Пандемия коронавируса COVID-19 больно ударила по американскому шоу-бизнесу: многие проекты были отложены до лучших времён или вообще закрылись. Создатели American Idol решили не отказываться от выпуска нового сезона телешоу, но переформатировали его. Из-за невозможности производить съёмку в студии с гостями запись будет вестись дома у его участников, причём даже не на профессиональное оборудование, а на iPhone.

Шоу American Idol показывают с 2002 года, 26 апреля должен возобновиться показ текущего сезона, причём трансляция как обычно будет вестись в прямом эфире.

American Idol — одно из самых зрелищных телешоу, в котором молодые и не очень исполнители показывают свои вокальные и хореографические способности. Их оценивает жюри, куда входят признанные звёзды шоу-бизнеса. Ближайший аналог этого шоу в России — «Голос».

Создатели шоу посчитали, что будет нецелесообразно, долго и опасно привозить и устанавливать профессиональную технику в доме каждого участника. Они уверены, что в нынешней ситуации можно обойтись смартфоном и простейшими декорациями.

Телеканал ABC, совместно со студией FreeMantle и компанией Apple тесно сотрудничают, чтобы финал American Idol в этом году не оказался сорван. В трёх эпизодах покажут выступления 20 конкурсантов, причём они будут выступать у себя дома, используя iPhone в качестве камеры и оборудования для стриминга изображения и звука. Четвёртый эпизод продолжительностью 2 часа станет финальным и решающим.

Продукты Apple активно используются шоу-бизнесом в период пандемии. Так, телеканал CBS собирается смонтировать один из эпизодов сериала All Rise из записей, сделанных с помощью FaceTime на смартфонах и ноутбуках Apple. Серия будет посвященя последствиям заражения COVID-19.


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Deadline Deadline

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